Elektrický tahač Tesla Semi konečně míří do provozu! Kdo se stal prvním zákazníkem?

Když dojde na plnění slibů, není na Elona Muska zrovna spoleh. V rozhovorech, na tiskových konferencích nebo na jeho oblíbeném Twitteru velmi často plánuje celou řadu věcí, přičemž k jejich naplnění ve vymezeném časovém horizontu dojde málokdy. Výjimkou nebyly ani elektrické tahače Tesla, které Musk odhalil už před pěti lety a kterých jsme se stále nedočkali.

500 mile range & super fun to drive — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022

To se má ale v letošním roce změnit. Miliardář na Twitteru sebevědomě prohlásil, že produkce dlouho očekávaného modelu Semi už započala a že první zákazník, kterým je světoznámý výrobce slazených nápojů Pepsi, se 1. prosince může těšit na první dodávku rovné stovky vozidel. Ty si Pepsi objednalo už v prosinci 2017. Nápojový gigant potvrdil agentuře Reuters, že má v plánu elektrické tahače využívat na území státu Kalifornie.

Tesla Semi má disponovat zrychlením z 0 na 100 km/h za 20 sekund i při plném naložení a nemá být brzdou dálničního provozu. Kromě toho, že Musk slibuje „zábavný zážitek z jízdy“, také dodal, že se baterie dobije na 70 procent kapacity do 30 minut. To by podle konkrétní konfigurace mělo vystačit na dojezd 480 až 800 kilometrů.