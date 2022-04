Editace tweetů klepe na dveře. Takto bude žádaná funkce vypadat

Jednoznačně nejžádanější funkcí, po které uživatelé sociální sítě Twitter roky volají, je přidání editačního tlačítka. V současné době dodatečná úprava tweetů není možná – uživatel nyní může maximálně starý tweet smazat a napsat nový. V posledních dnech se nicméně objevují hlasy, že bychom se žádané funkce mohli přece jenom dočkat.

Twitter před nedávnem oznámil, že na editačním tlačítku začal pracovat, ovšem tato informace byla komunikována 1. dubna, takže jí nikdo nepřikládal velkou váhu.

we are working on an edit button

Pět dní nato vytvořil čerstvý největší akcionář Twitteru Elon Musk anketu, zda by uživatelé editační tlačítko ocenili. Výsledkem bylo 75 procent hlasů pro. Později ve stejný den se pak do diskuze zapojili sami provozovatelé Twitteru a oficiálně oznámili, že tato funkce je skutečně v přípravě, a to již od loňského roku – nápad tedy nevznikl na základě Muskovy ankety.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we're kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022