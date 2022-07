Druhá veřejná beta iOS 16 je tady. Přináší očekávané novinky v iMessage

Zkraje července vypustil Apple první veřejnou beta verzi svého systému iOS 16. A právě nyní vydal druhou verzi této bety, která přináší několik oprav a také novinky, které nebyly obsažené již v původním vydání. Zároveň s druhou veřejnou betou Apple navazuje na již čtvrtou vývojářskou beta verzi, která je ke stažení od středy.

Dle oficiálních informací přibyla prakticky jen jedna velká novinka, a sice možnost konečně volně upravovat odeslané zprávy v rámci iMessage i po tom, co je adresát zobrazí. Ale pozor, tato možnost platí pouze 15 minut od odeslání zprávy. V chatu můžete zároveň zrušit odeslání zprávy, ale máte na to jen 2 minuty. Pak už akce dostupná není. Poslední novinkou je funkce označit zprávu jako nepřečtenou – i po tom, co jste si ji přečetli – abyste se k ní mohli vrátit později.

Kromě zmíněného iOS 16 Beta 2 je k dispozici druhá veřejná beta i pro macOS 13 Ventura, tvOS 16 a HomePod. Aktualizace by se vám měla zobrazit v Nastavení –> Obecné –> Aktualizace softwaru.