Druhá řada The Last of Us má nový trailer, nastiňuje budoucí konflikt

Nový trailer na druhou řadu The Last of Us láká na události pět let po první řadě

V hlavních rolích se opět uvidíme Pedra Pascala a Bellu Ramsey

Na streamovací platformě Max by se seriál měl objevit už v příštím roce

Seriálové zpracování populární videoherní série The Last of Us s Bellou Ramsey a Pedro Pascalem patří mezi ty nejlepší adaptace, alespoň podle ohlasů fanoušků i kritiků. Na portále ČSFD drží solidních 79 procent a na Kinoboxu dokonce 83 procent, což není vůbec špatné hodnocení. Ačkoli hráči dopředu ví, co se v seriálu bude odehrávat, tvůrci z logických důvodů sáhli po několika změnách, které seriálovému zpracování sedí o něco více, takže ani lidé obeznámení s předlohou se nudit nebudou.

Druhá řada The Last of Us nabídne pořádné drama

Není proto divu, že diváci už netrpělivě očekávají druhou řadu, která bude zpracovávat události z druhého herního dílu. „Po pěti letech míru, které následovaly po událostech z první řady, dostihne Joela a Ellie jejich společná minulost, která je vtáhne do vzájemného konfliktu a do světa ještě nebezpečnějšího a nepředvídatelnějšího, než byl ten, který zanechali za sebou,“ uvádí se v oficiálním popisu seriálu Discovery od společnosti Warner Bros.

Pedro Pascal a Bella Ramsey se opět zhostí rolí Joela a Ellie, přičemž mezi nové herce patří Kaitlyn Dever, která hraje Abby, Isabela Merced, která ztvární Dinu, a Jeffrey Wright, který si ve hře pro televizní seriál zopakoval roli Isaaca Dixona. Druhá řada The Last of Us, která bude ke shlédnutí na streamovací platformě Max, zatím nemá upřesněné datum vydání, avšak dočkat bychom se měli už v příštím roce. Druhá řada bude mít sedm dílů, takže bude o dva díly kratší, než první. Bude zajímavé sledovat, jakým způsobem tvůrci zasáhnou do děje a jak změny oproti herní předloze přijmou fanoušci.