Drsné podmínky v sídle Applu: dvakrát nedorazíte do kanceláře a přijde trest

Zaměstnání ve společnosti Apple vám možná přinese solidní mzdu a možnost pracovat pro vaši milovanou značku. Evidentně to ale není takový med a procházka rajskou zahradou, jak se říká. Novinářka Zoë Schiffer tvrdí, že Apple až despoticky dohlíží na docházku zaměstnanců, plnohodnotný home office prý takřka není možný.

Ve svém příspěvku na Twitteru Schiffer uvádí, že vedení společnosti Apple kontroluje docházku zaměstnanců přes vstupní karty každého pracovníka. Ti mají povinnost se dostavit do kanceláře minimálně 3× týdně, plus musí být osobně přítomni na všech poradách a interních briefinzích.

At Apple, some orgs are saying failure to comply could result in termination, but that doesn't appear to be a company-wide policy.

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) March 22, 2023