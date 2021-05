Dostane Nintendo Switch OLED displej? Představení nové verze je na spadnutí

Herní konzole Nintendo Switch je pro japonského giganta trefa do černého. Po vlažně přijaté konzoli Wii U se opět podařilo Nintendu vytvořit produkt, který se od tradičních herních zařízení dostatečně odlišuje, aniž by tím utrpěla jeho popularita. Původní Nintendo Switch se jedné změny už dočkal, když na trh přišla odlehčená verze s přídomkem Lite. Nyní se spekuluje o další verzi, tentokrát o něco lepší.

Dle informací Bloombergu by Nintendo mělo někdy v září či říjnu nasadit do své konzole OLED displej, přičemž výroba by měla započít už v červenci. Kromě nového typu displeje bychom se mohli dočkat také lepšího čipu od Nvidie, který by nahradil stárnoucí Tegru X1 a umožnil podporu technologie DLSS a hraní ve 4K.

Dodavatelé Nintenda podle informací Bloombergu věří, že dokáží splnit své závazky i přes globální nedostatek komponent. Představení výkonnějšího Nintenda Switch bychom se měli dočkat před zahájením herní výstavy E3, která začíná 12. června.