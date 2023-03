Dostane Galaxy Z Fold 5 lepší fotoaparát? Uznávaný leaker odhalil nové detaily

Současná generace ohebných telefonů od Samsungu patří mezi ta nejpokročilejší zařízení na trhu. Není proto divu, že jihokorejská společnost nechce příliš experimentovat a zbytečnými chybami přijít o svůj náskok, alespoň podle posledních informací. Chystaný Galaxy Z Fold 5 sice nejspíše dostane přepracovaný mechanismus kloubu, nicméně v jednom zásadním parametru bychom se změny dočkat neměli.

Galaxy Z Fold5 will continue to use the same camera module as Fold4. It is impossible to use HP2.

— Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023