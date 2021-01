Domácnost budoucnosti podle Samsungu. Staré telefony dostanou nový život

Korejský Samsung pojal letošní virtuální veletrh CES opravdu velkolepě. Přivezl spoustu elektronických novinek, kterými bude možné v letošním roce vybavit chytrou domácnost.

Spousta nových televizorů s koučem uvnitř

V nabídce Samsungu se například letos objeví spousta nových televizorů. Nejnovějším přírůstkem je model MICRO LED 110“, který jsme si představili v samostatném článku, chybět však nebude ani řada běžnějších televizorů z rodiny Lifestyle TV – The Serif, The Frame, The Sero nebo „exteriérová“ The Terrace.

Pro nové televizory připravuje Samsung službu Health Smart Trainer, což není nic jiného, než soukromý videokouč, který se v době koronavirové postará o vaši kondici. Od svého virtuálního trenéra navíc budete dostávat zpětnou vazbu na vaše cvičení, abyste měli jistotu, že vše děláte správě.

Pomocníci do kuchyně

Novinkou je také nová lednice Bespoke 4-Door Flex, kterou si každý může díky vyměnitelným panelům upravit na míru. Lednice má pokročilý výrobník ledu vyrábějící různé druhy ledových kostek, a k dispozici je i nové nápojové centrum, díky kterému se uživatel snadno dostane k zásobníku na vodu a automaticky doplňovanému džbánku.

V kuchyni oceníte novou službu SmartThings Cooking, která je propojená s plánovačem Meal Planner. Díky využití systému Whisk Food a umělé inteligence umí služba navrhnout týdenní jídelníček, vygenerovat seznam potřených ingrediencí a dokonce jej zaslat do vámi vybraného eshopu s potravinami. Recepty lze navíc sdílet s připojenými kuchyňskými spotřebiči značky Samsung.

Svěřte uklízení do rukou robotům

Samsung na CES rovněž ukázal novinky z oblasti robotiky. Mezi ně patří i nový robotický vysavač JetBot 90 AI+, který umí rozpoznávat objekty (včetně drobných předmětů a kabelů) a díky tomu se umí vyhýbat překážkám a vybírat optimální cestu k vysávání. Vysavač je dále vybaven kamerou, díky které vám může hlídat domácnost, když v ní zrovna nejste.

Druhým představeným robotem je Bot Handy, který díky končetinám dokáže zvedat ze země různé předměty. Robot rozpozná materiály i hmotnost jednotlivých předmětů, a tak dokáže zvolit způsob úchopu a optimální sílu, aby je přemístil, ale nepoškodil. Samsung v tiskové zprávě dokonce hovoří i o vyklízení myčky nádobí, i když z toho bychom měli mírné obavy.

Samsung na CES ukázal nové technologie, díky kterým má být soužití robotů a lidí v jedné domácnosti přirozené. Technologie Bot Care například využívá umělou inteligenci, díky které má robot reagovat na chování svého majitele a přizpůsobovat se jeho zvykům.

[CES 2021] Better Normal for Your Smarter Life (30s) l Samsung

Dejte svému starému telefonu nový život

Hodně skloňovaným tématem se stala i péče o životní prostředí. Samsung chce do této oblasti přispívat na několika frontách, počínaje ekologičtějším balením svých produktů, konče druhotným využíváním již nepoužívaných zařízení.

V rámci programu Samsung Upcycling at Home bude možné vybavit staré smartphony rodiny Samsung Galaxy aktualizací, která je bude moci upravit pro jiný účel, např. na chůvičku pro děti nebo k automatizaci či zabezpečení domácnosti. Samsung bohužel zatím nezveřejnil, kdy bude tento program spuštěný naplno, nápad je to ale rozhodně zajímavý.