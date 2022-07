Doklady, prosím. Herní pecka Papers, Please téměř po deseti letech od vydání dorazí na mobily

Před necelými deseti lety vývojář Lucas Pope uhranul nezávislou videoherní scénu dystopickým dramatem imigračního úředníka, který kontroluje dokumenty a rozhoduje o tom, koho vpustí do fiktivní socialistické země Arstotzka, a kdo naopak musí zůstat před jejími branami. Téměř po dekádě od původního vydání se nyní úspěšný titul podívá také na mobilní telefony s operačními systémy Android a iOS. Stane se tak už 5. srpna.

Pope na konverzi pro mobilní platformy pracoval přibližně osm měsíců, během nichž vylepšoval zejména uživatelské prostředí a prováděl drobné úpravy, aby hra správně fungovala na menších obrazovkách. „Mám velmi špatný zrak, a i proto jsem se snažil, aby hra na displeji telefonu působila přirozeně, čemuž jsem uživatelské rozhraní podřídil,“ vysvětlil tvůrce na Twitteru.

V případě zařízení od Applu však nepůjde o úplnou premiéru. Ve verzi pro iPad totiž hra vyšla už v roce 2014 a Pope přislíbil, že její majitelé se k mobilní předělávce dostanou zdarma.

