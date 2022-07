Pokračování Hry o trůny vypadá slibně, trailer na Rod draka konečně ukázal létající monstra

Seriál Hra o trůny (v originále Game of Thrones) patří bezesporu k významným kulturním událostem. I přes rozporuplně přijatý závěr se stále jedná o mimořádně populární sérii podle knih amerického spisovatele George R. R. Martina. Fanoušci lačnící po dalších příbězích ze Západozemí (kteří s napětím očekávají knižní pokračování) jistě netrpělivě vyhlížejí seriál Rod draka (House of the Dragon).

Novinka se bude odehrávat dvě stě let před událostmi Hry o trůny a zaměří se na počátek konce rodu Targaryenů, konkrétně na události vedoucí k občanské válce známé jako Tanec draků a válku samotnou. V traileru se kromě hlavních hvězd, tedy samotných draků, objeví také Matt Smith jako princ Daemon Targaryen a Emma D’Arcy v roli jeho rivalky Rhaenyry Targaryen.

Rod draka má premiéru naplánovanou na 21. srpna na stanici HBO, přičemž objevit by se měl také na streamovací platformě HBO Max. Doufejme, že se seriál založený na části knižního díla Oheň a krev (Fire and Blood) povede úspěšně přetvořit do hrané podoby a že nedopadne jako poslední série Hry o trůny.