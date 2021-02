Do Windows 10 míří Samsung Quick Share: rychlé sdílení dat mezi PC a telefonem

Už delší dobu můžeme pozorovat fungující vztah mezi společnostmi Samsung a Microsoft. Smartphony korejské firmy jsou prošpikované aplikacemi a službami od Microsoftu, v brzké budoucnosti tomu bude zřejmě i naopak – Samsung chystá několik svých aplikací pro systém Windows 10.

Samsung chystá pro Windows svoji alternativu k Apple AirDrop

Podle italského serveru Aggiornamenti Lumia se do Windows 10 dostane například aplikace Samsung Quick Share pro rychlé sdílení souborů mezi počítači a mobilními zařízeními. Tato služba zatím funguje mezi smartphony a tablety od Samsungu, brzy se však přidají i počítače s Windows, neboť Quick Share se začíná pomalu objevovat v obchodě Microsoft Store. K přenosu dat je v rámci funkce Quick Share využíváno buď Bluetooth nebo technologie Wi-Fi Direct, podobně funguje například služba Apple AirDrop nebo Google Nearby.

Quick Share však není jediná chystaná aplikace od Samsungu, do Windows by se rovněž měly dostat aplikace Samsung Free a Samsung O. První z nich bude agregátor novinek dříve nazývaný Samsung Daily, u druhé zatím netušíme, co přinese.