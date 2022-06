Do Průzkumníka se vrací panely. Microsoft je zřejmě přidá v příští velké aktualizaci Windows 11

V minulých dnech vydal Microsoft dvě nové testovací verze Windows 11 – jednu v kanále Dev, druhou v kanále Beta. Zatímco v prvním kanále redmondští zkoušejí novinky ze vzdálené budoucnosti, druhý přináší vylepšení, s nimiž se setkáme o něco dříve, možná už v příští velké aktualizaci.

Panely v Průzkumníkovi souborů

Microsoft do obou testovacích sestavení navrátil již dříve testovanou funkci, a to panelové rozhraní v Průzkumníkovi souborů. Pro přístup do více složek najednou tak nebude nutné otvírat víc oken – postačí jedno s více panely, podobně jako u většiny internetových prohlížečů.

To však není jediná novinka, kterou v Redmondu pro Průzkumníka chystají. Změněn byl i levý panel s rychlými přístupy, který má poskytnout přehlednější navigaci k často používaným místům na disku – do domovské složky, na OneDrive apod. Složky, které si do levého sloupce připnete, se už nadále nebudou objevovat v položce Tento počítač. Průzkumník se také konečně naučil zobrazovat v adresním řádku kompletní cestu do uživatelských složek (Dokumenty, Obrázky, Hudba, atd.).

Jelikož je nový Průzkumník k dispozici v kanále Beta (označení 22621.160), je pravděpodobné, že se jej dočkáme už v příštích měsících v první velké aktualizaci Windows 11.

Dynamické widgety v hlavním panelu

Druhou představenou novinkou je podpora dynamických widgetů v hlavním panelu. Funguje to podobně jako ve Windows 10 – namísto pouhého zobrazování počasí se tam přepínají další informace: sportovní výsledky, akcie, zprávy apod. Tato funkce je zatím dostupná pouze v kanále Dev (sestavení 25136), takže se jí nejspíše v příští velké aktualizaci nedočkáme.

Microsoft v hlavním panelu navíc experimentuje s novým polem pro vyhledávání, které by se nacházelo úplně vlevo, avšak tato funkce je zatím testována pouze interně.

Microsoft experimenting with a Search widget in the taskbar (Windows 11 Build 25136, feature SearchBoxLowerLeft, vivetool addconfig 37010913 2) pic.twitter.com/TLu1W3ckZi — Rafael Rivera (@WithinRafael) June 9, 2022