Do konce roku dorazí ještě jedna skládačka. Premiéra těsně před Vánoci?

Ohebným smartphonům pro letošní rok ještě zdaleka neodzvonilo. Svoji prvotinu se údajně chystá poslat do světa značka OPPO, přičemž podle čínských zdrojů by se tak mělo stát v příštím měsíci. Co všechno o modelu s kódovým označením Peacock víme?

Oppo „Peacock“ klepe na dveře. Dostane výbavu letošních vlajek

O ohebném smartphonu Oppo víme, že bude vybaven vnitřním 8″ LPTO OLED zobrazovačem, takže se dá předpokládat podobná konstrukce jako má Samsung Galaxy Z Fold 3. Displej by měl disponovat obnovovací frekvencí 120 Hz a měl by na něm běžet nejnovější Android 12 obalený nadstavbou ColorOS 12.

V útrobách telefonu má tikat čipset Qualcomm Snapdragon 888, těšit se také můžeme na 4 500mAh akumulátor s ultrarychlým 65W nabíjením. Mluví se i o fotoaparátech; ten hlavní má být postaven na 50Mpx snímači Sony IMX766, vpředu se pak má nacházet 32Mpx selfie kamerka.

Dá se předpokládat, že první ohebný smartphone od Oppo bude představen nejprve pro Čínu, tudíž to patrně na globální předvánoční trh nestihne.