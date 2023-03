Do kin zamíří film o legendární značce BlackBerry. Podívejte se na trailer

Premiéra nového snímku o značce BlackBerry přijde 12. května

Už nyní se můžeme podívat na krátký trailer

V hlavní roli je Glenn Howerton a Jay Baruchel

Asi všichni máme v paměti telefony značky BlackBerry, které před příchodem iPhonů tvořily častou volbu především pro firemní zaměstnance v USA ale i jinde. S postupem času nadvládu Symbianu a BlackBerry ale převzal Android a iOS. Nicméně i s odstupem je pravda, že se jednalo o oblíbená zařízení a celá historie značky je velmi zajímavá.

Patrně i z toho důvodu vznikl film s názvem „BlackBerry“, který vypráví příběh zakladatelů Lazardise a Balsilliea. Hlavních rolí se ujal Glenn Howerton a Jay Baruchel, kterého můžete znát z trilogie filmů „Jak vycvičit draka“. Režii měl na starost Matt Johnson.

BlackBerry - Official Trailer ft. Jay Baruchel & Glenn Howerton | HD | IFC Films

Watch this video on YouTube

Film je natočen podle knihy s dlouhým názvem „Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry“, která se zatím bohužel nedočkala českého překladu. Čekání na snímek, který do kin dorazí 12. května si zatím můžeme zkrátit pouze trailerem na YouTube. I podle něj se má jednat spíše o komedii, která ale zobrazí i hořké momenty v podobě příchodu konkurence značky Apple.