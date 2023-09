Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (9/2023)

Začátkem měsíce se služba Disney+ tradičně chlubí novými přírůstky do svého bohatého katalogu, které se v jeho průběhu postupně dostanou na naše displeje. My jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější novinky, které by rozhodně neměli uniknout vaší pozornosti. O jaké skvosty se jedná tentokrát?

Malá mořská víla (The Little Mermaid)

Datum premiéry: 6. 9. 2023

6. 9. 2023 Hrají: Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem, Noma Dumezweni

Snímek Malá mořská víla režiséra Roba Marshalla je hraná adaptace animované muzikálové klasiky od studia Disney. Pojednává o příběhu Ariel, krásné a temperamentní mladé mořské víly, která vyhledává dobrodružství. Nejmladší a nejsvéhlavější dcera podmořského krále Tritona touží poznat svět nad mořskou hladinou a to se jí při jednom z jejích výletů podaří – zamiluje se do šarmantního prince Erika. Mořské víly mají zakázáno stýkat se s lidmi, avšak Ariel se rozhodne uposlechnout volání svého srdce.

Uzavře proto dohodu se zlou mořskou čarodějnicí Uršulou, která jí dá šanci poznat život na souši, ale která usiluje rovněž o korunu krále oceánů Tritona. Pro někoho kontroverzní adaptace se prozatím potýká spíše s vlažným přijetím (ČSFD: 39 %), avšak jestli se zrovna vám trefí do vkusu se budete muset přesvědčit na vlastní oči.

Já jsem Groot (I am Groot)

Datum premiéry 2. řady: 6. 9. 2023

6. 9. 2023 Namluvili: Vin Diesel, Bradley Cooper, Fred Tatasciore, Bob Bergen, Scott Menville

Malý stromový výrostek Groot se vrací v druhé řadě seriálu Já jsem Groot. Dospívající Groot prozkoumává vesmír a cestuje i za jeho hranice na palubě kosmického plavidla Strážců. Střetne se tváří v tvář s novými barvitými bytostmi, prozkoumá nová prostředí a přitom zjistí, že není radno strkat nos tam, kam nemá. Všech pět krátkých animovaných epizod bude k dispozici najednou.

Seriál věnující se oblíbené postavě z filmové adaptace komiksů Strážci galaxie do hlavní role postavil sice málomluvného, ale zato velmi zajímavého Groota. Ten si oblibu získal nejen pro svůj komediální potenciál, ale také pro velmi úsporný hlasový projev Vina Diesela, který i přes značné dialogové limitace dokázal postavě vtisknout duši. Druhá řada se pokusí navázat tam, kde skončila ta první – na ČSFD si od fanoušků vysloužila 68 procent.

Americký táta (American dad)

Datum premiéry 19. řady: 20. 9. 2023

20. 9. 2023 Namluvili: Seth MacFarlane, Wendy Schaal, Dee Bradley Baker, Scott Grimes, Rachael MacFarlane

Animovaný seriál známého Setha MacFarlanea, tvůrce kultovního Family Guy. Opět sledujeme bláznivé osudy americké rodinky, která však v tomto případě není ani trochu typická. Hlavou rodiny je Stan Smith, agent CIA, který se má neustále na pozoru a udělá cokoli pro ochranu svých bližních. Kromě něj, manželky Francine a jeho dvou dětí jsou však stálými členy rodiny také mimozemšťan Roger a německy mluvící zlatá rybka Klaus.

Devatenáctá řada populárního seriálu u diváků vzbudila poměrně kladné ohlasy (ČSFD: 70 %), avšak kvalitám prvních deseti řad se bohužel rovnat nemůže. Přesto se stále jedná o skvělou podívanou plnou nekorektního humoru, vtipných situací a překvapivých zápletek, díky čemuž vás tento seriál bude i nadále dobře bavit.