Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (09/2024)

Máme tady nový měsíc a s tím i řadu novinek, která se objeví v katalogu streamovací platformy Disney+. Těšit se můžeme například na zajímavý seriál z módního prostředí In Vogue: 90. léta, první řadu nového seriálu z univerza Marvelu jménem Agatha: Za vším schovaná nebo druhou řadu dramatického seriálu Jen mi dál lži.

In Vogue: 90. léta (In Vogue: The 90s)

Datum premiéry 1. řady: 13. 9. 2024

13. 9. 2024 Účinkují: Nicole Kidman, Claire Danes, Sarah Jessica, Gwyneth Paltrow, Elizabeth Hurley

Devadesátá léta jsou dekáda, ve které vysoce módní záležitosti opustily přehlídková mola a vkročily do mainstreamu. Tento seriál poskytuje vhled do těch nejproslulejších módních a popkulturních momentů z devadesátek, a to očima Anny Wintour, Edwarda Enninfula a těch největších celebrit ze světa módy, filmu a hudby. První tři epizody budou k dispozici 13. září, zatímco zbylé tři si odbydou premiéru 20. září.

Seriál se inspiruje stejnojmennou podcastovou sérií Vogue z roku 2020. S návratem do roku 1990 probere ty nejtrvalejší trendy této éry a zmapuje vzestup těch největších hvězd. Mezi témata, kterými se bude dokumentární seriál zabývat, patří zrod supermodelek, prevalence grunge stylu, neodolatelný glamour Gucci pod vedením Toma Forda, výbušný střet hip hopu a módy, rychle se měnící povaha červeného koberce i odkaz londýnských rebelů jako John Galliano a Alexander McQueen.

Agatha: Za vším schovaná (Agatha All Along)

Datum premiéry 1. řady: 19. 9. 2024

19. 9. 2024 Hrají: Kathryn Hahn, Joe Locke, Aubrey Plaza, Emma Caulfield Ford, Maria Dizzia

Jistý podezřelý mladík sejme z nechvalně proslulé čarodějky Agathy Harkness kletbu. Bezmocnou a zranitelnou Agathu zaujme mladíkova nabídka vydat se legendární cestou Necestou, na které čekají mnohé nástrahy a zkoušky. Kdo přežije a Necestou zdárně projde, získá to, co mu nejvíce chybí. Společně se záhadným mladíkem založí Agatha nový koven a s dalšími třemi čarodějkami a jednou civilistkou se vydají cestou Necestou.

Připravovaný hraný seriál Agatha: Za vším schovaná se zaměřuje na Agathu Harknessovou, ze známého seriálu WandaVision, která se vydává na nebezpečné, tajemné dobrodružství plné zkoušek a útrap. Pilotní epizodu režíruje Jac Schaeffer, který stál u zrodu seriálu WandaVision. Kromě Kathryn Hahnové hrají v Agatha: Za vším schovaná také Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone a Aubrey Plaza.

Jen mi dál lži (Tell Me Lies)

Datum premiéry 2. řady: 4. 9. 2024

4. 9. 2024 Hrají: Grace Van Patten, Jackson White, Catherine Missal, Spencer House, Sonia Mena

Druhá řada seriálu začíná návratem Lucy Albrightové a Stephena DeMarca na vysokou školu poté, co se na začátku léta bouřlivě rozešli a nepromluvili spolu. Přestože jsou rozhádaní, vznikne mezi nimi zbrusu nová návyková dynamická chemie, která je rozčiluje, ale které nejsou schopni odolat. Mezitím se podíváme podrobněji na životy Lucyiných a Stephenových přátel.

Ponořte se do poutavého příběhu plném emocí, lásky a zrady v seriálu Jen mi dál lži. Sledujte bouřlivý vztah ústředního páru na ploše osmi let, který je všechno, jen ne idylický. Vztah Lucy Albrightové v podání herečky Grace Van Pattenové a Stephena DeMarca, kterého hraje Jackson White, nabízí zajímavý a netradiční pohled na spletité lidské vztahy.