Disney+: vybíráme nejlepší seriálové a filmové premiéry (11/2024)

Začátek měsíce znamená pro streamovací službu Disney+ představení novinek, na které se předplatitelé mohou těšit. V nabídce bývají tradičně nejen filmy a seriály, ale také zajímavé dokumenty. Tentokrát stojí za zmínku třeba pokračování seriálu Starej chlap, napínavý seriál Nic neříkej nebo zajímavé dokumenty Hudba Johna Williamse či Beatles 64’.

Starej chlap (The Old Man)

Datum premiéry 2. řady: 6. 11. 2024

6. 11. 2024 Hrají: Jeff Bridges, John Lithgow, Amy Brenneman, Pej Vahdat, Alia Shawkat

Ve druhé řadě se bývalý agent CIA Dan Chase a bývalý zástupce ředitele FBI Harold Harper pouštějí do své dosud nejdůležitější mise – zachránit Emily Chaseovou, kterou unesl mocný afghánský kmenový vůdce Faraz Hamzad. Protože ji všichni tři muži považují za svou dceru, ocitá se Emily v krizi identity s hrozivými následky. Zoe McDonaldová podniká nečekané kroky poté, co ji Chase zatáhl do nového světa.

Seriál Starej chlap se vrací v nové řadě, která se pokusí napravit reputaci po vlažně přijaté první sérii. V hlavních rolích se opět představí fenomenální Jeff Bridges, po jehož boku stanou například John Lithgow, Amy Brenneman, Pej Vahdat nebo Alia Shawkat.

Nic neříkej (Say Nothing)

Datum premiéry 1. řady: 14. 11. 2024

14. 11. 2024 Hrají: Lola Petticrew, Maxine Peake, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan

Napínavý příběh o vraždách a vzpomínkách v Severním Irsku během tamního konfliktu. Devítidílný seriál, který byl natočen podle knižní předlohy Patricka Raddena Keefea, se odehrává v rozmezí čtyř desetiletí a začíná šokujícím zmizením Jean McConville, svobodné matky deseti dětí, která byla v roce 1972 unesena ze svého domu. Tento příběh sledující několik členů Irské republikánské armády (IRA) zkoumá, do jakých extrémů jsou někteří lidé schopni zajít ve jménu svého přesvědčení, jak se hluboké rozdělení společnosti může náhle zvrhnout v ozbrojený konflikt, jaký obrovský dopad má radikální násilí na všechny účastníky a jakou emocionální a psychologickou daň si vybírá zákon mlčení.

Terorismus není jen výsadou islámských radikálů, ale své zkušenosti s ním má i nejedna evropská země. Své by o tom mohla vyprávět Velká Británie a Irsko, které se staly terčem řádění skupiny IRA. Seriál Nic neříkej poskytuje zajímavý pohled na dobu, kdy strach a nejistota vládly ulicím.

Hudba Johna Williamse (Music by John Williams)

Datum premiéry: 1. 11. 2024

1. 11. 2024 Účinkují: John Williams, Steven Spielberg, George Lucas, Kathleen Kennedy, Ron Howard

Jeho nezapomenutelné skladby jsou zásadní součástí mnoha milovaných filmů naší doby. Sledujte a poslouchejte příběh Johna Williamse, jehož kariéra protíná několik desetiletí. Postřehy filmařů, hudebníků i dalších lidí, které inspiroval, doplňují vzácné záběry ze zákulisí vzniku filmové historie.

Kdo by neznal skladatele Johna Williamse, autora hudebních motivů k filmům jako Star Wars, Jurský park či Indiana Johnes. Dokumentární snímek Hudba Johna Williamse nám dává nahlédnout na život a dílo 92letého skladatele, který se i přes vysoký věk těší nejen pevnému zdraví, ale také bohaté fantazii, která mu umožňuje skládat nezapomenutelné hudební kompozice.

Beatles 64’

Datum premiéry: 29. 11. 2024

29. 11. 2024 Účinkují: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr

Martin Scorsese a David Tedeschi odhalují jedinečný moment v historii Beatles, kdy zažívali svůj hudební průlom a nečekanou slávu. Tento osobní dokument přináší vzácné zákulisní záběry natočené Davidem a Albertem Mayslesovými, které byly digitálně zrestaurovány do 4K. Nové i starší rozhovory s členy Beatles a fanoušky, jejichž životy tato éra zásadně ovlivnila.

Vydejte se zprátky po proudu času a ponořte se do podmanivých tónů britské hudební ikony jménem Beatles v dokumentu Beatles 64’. Snímek pojednává o časech, kdy byl liverpoolský zázrak na vrcholu své kariéry a divákům a fanouškům nabídne zrestaurované záběry, jenž nám dovolí nahlédnout pod pokličku známé kapely.