Disney+ jenom za 49 korun? Pospěšte si, sleva brzy vyprší

Předplatné Disney+ nyní mohou získat noví a navracející se zákazníci za sympatickou cenu 49 Kč

Sleva platí na 3 měsíce, čtvrtý už vás vyjde na novou měsíční částku 239 Kč

Streamovací služba Disney+ aktuálně připravila speciální slevovou akci pro nové a navracející se zákazníky. Ti mohou získat předplatné na službě za zvýhodněnou cenu 49 Kč měsíčně. Tato sleva neplatí na jeden měsíc, jako tomu bylo v minulosti, ale hned na 3 měsíce. Ale pozor, do akce je možné se zapojit nejpozději 20. září.

Disney+ za 49 Kč

Platforma Disney+ od letošního podzimu zdražuje své předplatné ze 199 Kč měsíčně na 239 Kč měsíčně. Možná i právě proto nyní přichází s velmi zajímavou zaváděcí akcí pro nové zákazníky. Pokud si pořídíte předplatné do 20. září, získáte na první 3 měsíce slevu 75 %. Každý ze tří měsíců vás tedy předplatné vyjde na 49 Kč včetně DPH.

„Nabídka končí 20. 9. 2023. Po třech měsících se předplatné začne automaticky obnovovat za v té době platnou cenu za měsíc 239 Kč, pokud ho do té doby nezrušíte,“ varuje Disney na oficiálních stránkách. Akce platí pro zákazníky starší 18 let, a to pouze pro nové, popřípadě vracející se.

Kdo má na slevu nárok?

Kdo je takový vracející se zákazník? Pravděpodobně se jedná o předplatitele, který dříve službu využíval, ale pak ji přestal platit, nebo cíleně své předplatné ukončil. Přesná charakteristika vracejících se zákazníků však není jasná, neboť Disney nikde neuvádí, o koho konkrétně jde.

Slevu můžete získat díky tomuto odkazu na oficiálních stránkách Disney+. Ale pozor, odkaz funguje pouze nepřihlášeným uživatelům – tedy těm bez předplatného. Ostatní se z odkazu okamžitě přihlásí do svého profilu na platformě.

Stejná akce, jako je tato, probíhala i skoro přesně před jedním rokem, v září 2022. Tehdy, od 8. do 19. září, služba v rámci akce Disney+ Days nabízela slevu na první měsíc pro nové či navracející se zákazníky. Akční cena byla opět 49 Kč, platila však pouze na jeden měsíc, nikoliv na tři jako letos.