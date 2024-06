Dinosaur, kterého zná celý svět. Ikonickou figurku Googlu si nyní postavíte z Lega

Google nabízí na svém e-shopu stavebnici s dinosaurem Chrome Dino

Sestává se z 233 dílů, je celá zelená a stojí přibližně 1200 korun

K dispozici je prozatím bohužel pouze ve Spojených státech a Kanadě

Pokud používáte internetový prohlížeč Google Chrome a ocitli jste se někdy bez internetového připojení, jistě jste narazili na ikonického dinosaura, který je nejen neklamnou indikací absence spojení se světem, ale také v sobě ukrývá jednoduchou hru pro ukrácení dlouhé chvíle. Pakliže jste si roztomilou postavičku dinosaura zamilovali stejně jako spousta jiných lidí, připravil si přesně pro vás Google ve spolupráci s dánskou společností Lego jedno překvapení.

Známý dinosaurus je k dispozici také jako Lego stavebnice

Tím je postavička sestávající se z 233 dílků Lega, kterou si můžete sami postavit. Chrome Dino je celý v zelené barvě, s průhledným základem a bílým okem. Google bohužel neuvádí žádné rozměry sestavené sady, ale vypadá to, že není příliš rozměrná, takže se vleze i do menšího bytu. Zásoby jsou podle všeho omezené, což ovšem neznamená, že by se jednalo o limitovanou edici – Google jen pravděpodobně netuší, kolik stavebnic se známým dinosaurem prodá a pro jistotu jich nejspíše naskladnil méně.

Chrome Dino se v rámci Lega objevil už dříve, konkrétně v letech 2019 a 2023, avšak pouze na platformě Lego Ideas, která slouží pro prezentaci nápadů nadšenců do dánské stavebnice, přičemž do prodeje se Chrome Dino až doposud nedostal. Pokud si už děláte na stavebnici zálusk a těšíte se, až si ji doma poskládáte, máme pro vás bohužel špatnou zprávu – stavebnice v ceně 40 dolarů (cca 1200 Kč s daní) je k dispozici pouze na americké mutaci obchodu Googlu a do Česka se nejspíše jen tak nedostane.