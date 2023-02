Díky běžkařům Jizerské 50, AI a 5G síti vznikl unikátní technologicko-umělecký projekt

Prohlédněte si unikátní animaci, která vznikla díky umělé inteligenci a sportovcům

Pro vizualizaci posloužila data více než 4 tisíc závodníků Jizerské 50

V rámci nedělního tradičního závodu Jizerská 50 mohli fanoušci zažít zajímavé propojení sportu, technologií a umění. Všichni běžci na trati totiž svým výkonem přispěli k finální podobě živé umělecké instalace, a to i za pomoci umělé inteligence. Toto dílo bylo umístěné na jediný den před obchodním centrem Arkády Pankrác v Praze. Společnost T-Mobile se rozhodla v unikátním projektu propojit svět sportu a umění pomocí nejmodernějších technologií přenosu dat. Během nedělního závodu Jizerské 50 vzniklo vizuální dílo ve formě animace, která v reálném čase reflektovala dění na trati. Poprvé v České republice tak bylo možné sledovat a zachytit sportovní závod touto netradiční formou.

Představte si, že závodíte v běhu na lyžích v Jizerských horách, mírně fouká vítr a vás čeká první stoupák. Ve stejnou chvíli se na digitální instalaci v Praze objeví tisíce barevných částic rozpohybovaných nejrůznějšími typy dat – od počasí po množství běžců. To vše je zasazeno do miniatury reliéfu Jizerských hor. Vznikne tak naprosto unikátní umělecko-technologické dílo, které pohánějí anonymizovaná data sbíraná přímo v Bedřichově a přenášená 5G sítí

T-Mobile do Prahy.

„Právě anonymizovaná data o pohybu letošních více než 4 000 závodníků sehrála ve finální podobě uměleckého díla velmi důležitou roli a určila jeho podobu a dynamiku. Každý závodník měl čip, který kontroloval, kdy projede checkpointem. Čím více běžkařů například v danou chvíli projelo checkpointem, tím více se daný abstraktně ztvárněný checkpoint v animaci začal rozpadat na jednotlivé částečky,“ vysvětluje Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace společnosti T-Mobile Česká republika.

Pro vznik díla bylo celkově nutné zkompletovat několik datových vstupů. Jednalo se o zmíněná real-time anonymizovaná data o pohybu běžkařů sesbíraná z online časomíry Jizerské 50 a dále real-time data z hydrometeorologického ústavu, jako je například směr větru, teplota nebo svit. V neposlední řadě se jednalo o data topografická a geografická.

Mapa trati jako základ animace

Základem animace je mapa trati, která je zasazena do miniatury reliéfu Jizerských hor, dokonce v poměru 1:1. Animaci pak spoluvytvářely i předem naprogramované assety a data z loňského ročníku závodu Jizerská 50, která sloužila jako simulace při vyvíjení celkového mechanismu. Vše se pak přes 5G síť T-Mobile posílalo k další modelaci umělou inteligencí a bylo komponováno do výsledného díla.

Race Jizerska 50 through technology and art

Hlavním záměrem operátora bylo reálně demonstrovat využití moderních technologií, které otevírají nové možnosti do dalších oblastí. Tento případ například ukazuje na možné spojení fyzického offline světa pohybu, online světa dat a světa umění, což může oslovit širší populaci.

„V dnešním digitálním světě s široce dostupnými technologiemi vidíme spoustu příležitostí k propojování zdánlivě nespojitelného. Virtuální spojení sportu a umění skrze náš projekt může nadchnout nejen sportovce, ale i milovníky designu, umělé inteligence nebo technologického pokroku. Dílo může různé komunity oslovit i propojit a každý se může výsledkem na chvíli nechat ‚unést‘,“ dodává Báča.

Projekt pro T-Mobile kreativně, strategicky i organizačně zpracoval tým Ticino tvořený odborníky z reklamní sítě WPP. O produkci uměleckého díla se postarala produkční agentura Nice!, o zvuk pak oceňované brazilské studio Hefty. Komunikačním partnerem celého projektu je agentura Raul, organizátor Jizerské 50. Celý přípravný proces kampaně trval zhruba 3 měsíce a hlavním cílem bylo inspirovat, propojovat a ukázat, co dnešní technologie umožňují i v rovině umění.