Dechberoucí záběry z Unreal Engine 5 ukazují, jak budou vypadat hry budoucnosti

Společnost Epic Games oznámila Unreal Engine 5, jehož schopnosti demonstrovala na dechberoucí ukázce. Video s názvem „Lumen in the Land of Nanite“ přitom není běžnou technologickou demoverzí, na kterou jsme v rámci podobných prezentací zvyklí, nýbrž záznamem skutečného hrání v reálnem čase, pořízeném na konzoli PlayStation 5. K vidění je nebývale detailní prostředí či naprosto plynulá a realistická animace hlavní postavy.

Revoluční zpracování geometrie

Unreal Engine 5 nabízí dvě nové technologie, které by podle vývojářů z Epic Games měly s příchodem nové generace konzolí přinést zásadní skok v technickém zpracování videoher. První z nich se jmenuje Nanite a slibuje pokročilé zpracování geometrie.

Díky Nanite už by vývojáři neměli být limitováni počtem polygonů na scéně, čímž by jim měla odpadnout nutnost vytvářet LOD (level of detail) pro jednotlivé assety. Scéna v ukázce je ve 4K rozlišení, zatímco jednotlivé objekty jsou složené z milionů polygonů s texturami v 8K.

Osvětlení jako nikdy předtím

Neméně působivě zní technologie s názvem Lumen, která přináší přepracované nasvícení scén. S pomocí tohoto nástroje by mělo být možné vytvářet pokročilé světelné mapy, které si poradí i s tou nejmenší změnou v nasvícení scény. Vývojáři z Epic Games slibují, že díky tomu boudou změny světelných podmínek zcela plynulé a přirozené.

Ke slovu se však dostaly také další pozoruhodné nástroje, které už mají vývojáři k dispozici v rámci Unreal Engine ve verzi 4.25. Patří mezi ně například pokročilá destrukce terénu či Niagara VFX.

Dočká se i Fortnite

Unreal Engine 5 vyjde v příštím roce. Prvním titulem na nové technologii by se podle očekávání měl stát populární battle royale Fortnite. Ačkoliv se vývojáři z Epic Games vytasili s dechberoucí ukázkou, skutečné hry na podobnou míru detailů zřejmě ještě několik let nedosáhnou, výjimkou by však mohly být exkluzivní tituly, ať už v podání Sony či Microsoftu. Sluší se také zmínit, že novému Unreal Engine nebude chybět ani podpora mobilních platforem.