Dárek pro fanoušky Hvězdných válek. Epic rozdává zdarma hru Star Wars: Squadrons

Pakliže se řadíte mezi příznivce Hvězdných válek či adrenalinových vesmírných soubojů, pak by vám neměla uniknout aktuální nabídka v Epic Games Store. Digitální obchod s hrami totiž rozdává zdařilý simulátor Star Wars: Squadrons z roku 2020, ve kterém se hráči přenesou do období po konci filmu Návrat Jediho a v rámci příběhové kampaně či online multiplayeru usednou do detailně zpracovaných kokpitů mnoha letounů včetně ikonických stíhaček TIE Fighter a X-Wing.

Sváteční rozdávání

Povedenou leteckou hru od kanadského studia EA Motive můžete stahovat až do 1. prosince, kdy ji nahradí tahová strategie Fort Triumph, která v sobě kombinuje soubojový systém XCOMu a prozkoumání prostředí z Heroes of Might and Magic, a RPG in the Box – editor, který i úplným začátečníkům umožní vytvořit svou vlastní hru na hrdiny.

Šetřivé navíc potěší zpráva, že štědrost Epic Games Store ještě zesílí během vánoční sezony. Ve svátečním období bychom se totiž měli dočkat nové hry zdarma každý den, a to přibližně od 15. prosince do 10 ledna. Informaci přinesl leaker s přezdívkou billbil-kun, který v minulosti správně informoval o různých slevových akcích.

Zdarma i první Splinter Cell

Za zmínku stojí také nabídka konkurenčního obchodu Ubisoft Connect, který do 30. listopadu nabízí zdarma ke stažení první díl legendární špionážní série Splinter Cell. Ta nedávno oslavila dvacet let od původního vydání.