Další velký technologický web skončil. iMore upozorňuje na problémy, které tíží celé odvětví

Znáte server iMore.com? Ani ten neustál tlak doby a ukončil svou činnost

V krátkém čase se jedná už o druhý web, který oznámil konec

Důvodem je rychlá změna celého odvětví, se kterou projekt nedokázal držet krok

Technologická žurnalistika není žádný med. Ačkoli má nejeden čtenář představu, že si redaktory odborných webů velké firmy nadbíhají či je dokonce podplácí, povětšinou fungují s notně omezenými rozpočty a chybějící finance jsou nuceni nahrazovat svým nasazením a elánem. Vypořádávat se navíc musí i s vrtkavými algoritmy, které mohou jeden měsíc nejednomu webu výrazně pomoci, aby jej hned následující měsíc poslaly ke dnu, aniž by se vůbec dozvěděli, co udělali špatně. Není se proto čemu divit, že to ne každý server ustojí.

Anandtech, iMore… končí

Server iMore, který se zaměřoval především na produkty Applu a dlouhá léta patřil mezi stálice na technologické scéně, nyní oznámil, že na svých webových stránkách již nebude publikovat nový obsah. Stávající obsah zůstane k dispozici po neomezenou dobu. „iMore opouští scénu na klíčové křižovatce online novinařiny, kde je boj o čas a pozornost čtenářů náročnější, než kdykoli předtím a kde výše zmíněné pokroky v oblasti umělé inteligence a metody vyhledávání ještě více komplikují podmínky hry,“ napsal v rozlučkovém blogu poslední šéfredaktor iMore Gerald Lynch.

iMore.com je po AnandTechu dalším technologickým webem spadající do portfolia společnosti Future PLC, který byl v letošním roce zrušen. Po zveřejnění finančních výsledků společnost oznámila, že uzavírá řadu méně důležitých či méně ziskových projektů, včetně několika tištěných a digitálních značek. Pod Future PLC spadají také další známé servery, jako je Android Central, TechRadar, Tom’s Guide či Windows Central, které stejně jako iMore patří mezi pilíře anglicky psané technologické žurnalistiky. Je tedy otázkou, zda ukončení činnosti iMore není jen předzvěstí vetší vlny.

Webové stránky, ze kterých se nakonec stal server iMore, fungovaly pod různými názvy více než 17 let. Původně byl web spuštěn jako PhoneDifferent.com už v roce 2007. O rok později se spojil s TheiPhoneBlog.com a převzal jeho název a během roku 2010 zkrátil název domény na TiPb.com. V roce 2012 se web přejmenoval na současný název. Na iMore se v průběhu let vystřídala řada známých technologických novinářů, například Dieter Bohn, Rene Ritchie, Serenity Caldwellová a mnoho dalších, přičemž mnoho z nich se nakonec stalo zaměstnanci velkých technologických gigantů.