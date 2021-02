Další test rakety SLS proběhne brzy, pak už asi oblet Měsíce. Nová vláda ale program Artemis pozdrží

NASA oznámila, že možná už koncem února provede druhý pokus o tzv. hot fire test rakety SLS, resp. jejího prvního stupně. Jde o poslední ze série Green Run testů, po nichž bude raketa certifikována pro misi Artemis I a přesunuta do Kennedyho vesmírného střediska na Floridě.

První pokus skončil v polovině ledna místo po osmi minutách už po 67 vteřinách. Důvodem byla závada na hydraulickém systému. Osm minut by měl trvat i druhý test, a to proto, že přesně tak dlouho má být čtveřice motorů RS-25 zažehnuta při ostrém startu. Podle vědců NASA by nicméně k získání potřebných dat měly stačit i jen čtyři minuty.

SLS Core Stage Hot Fire Test

K poslední fázi testů dochází v době, kdy se v USA změnila vláda i složení obou komor Kongresu. Otázkou je tak další budoucnost celého programu Artemis, pro nějž je raketa SLS určena. Vypadá to, že v programu je zájem pokračovat, ale přistání lidí na Měsíci v roce 2024 Bidenova administrativa prosazovat nebude.

První oblet Měsíce již letos?

Pokud druhý pokus o test proběhne korektně, měla by následně asi měsíc trvat údržba, resp. renovace. Poté už by, jak již bylo řečeno výše, měl být první stupeň odeslán na Floridu, kde by měla být následně postupně připravena raketa pro start mise Artemis I.

Artemis I je první z misí ambiciózního programu, který má za cíl vrátit lidi na Měsíc a následně na něm vybudovat trvalou infrastrukturu. Tématu jsme se podrobně věnovali v samostatných článcích. Premiérová mise počítá s tím, že raketa SLS odstartuje s lodí Orion ještě bez kosmonautů, ale už proběhne oblet Měsíce, resp. několikadenní „pobyt“ lodi na jeho oběžné dráze.

Pokud vše půjde dobře, měla by tato mise odstartovat ještě letos. Konkrétně se mluví o listopadu. To je nicméně asi poslední pseudo-jistota v harmonogramu programu Artemis. Původně se počítalo, že v roce 2023 bude následovat již pilotovaná mise Artemis II, která na oběžnou dráhu Měsíce vezme čtveřici astronautů. O rok později už pak na Měsíci měli Američané při misi Artemis III přistát.

Tento harmonogram byl celou dobu velmi ambiciózní. A ačkoliv se Trumpova administrativa i exšéf NASA Jim Bridenstine snažili cíl stihnout, byl trochu nejistý. Oproti tomu Bidenova administrativa, resp. demokratický Kongres, nijak spěchat neplánují. Důvodem je i to, že rychlý harmonogram počítal s většími ročními výdaji, než jaké budou nutné pro delší rozložení v čase. Již v rozpočtu na tento rok dostatek peněz pro dodržení harmonogramu není.

Artemis bude pravděpodobně pokračovat

Konkrétní plány ještě oznámeny nejsou, a je tak předčasné spekulovat, o kolik se celý program prodlouží. Odborníci oslovení serverem The Washington Post se nicméně shodují, že je velmi pravděpodobné, že Artemis bude pokračovat. Jim Bridenstine v čele NASA totiž dokázal pro projekt zajistit podporu obou politických stran. To má zřejmě i širší geopolitické důvody. Hlavním soupeřem pro USA ve vesmírném zápolení totiž je Čína, s níž se zdá mají problém i Demokraté.

Ve prospěch trvání programu Artemis mluví i to, že se předchozí administrativě podařilo ho jaksi institucionalizovat. Byla totiž vytvořena mezinárodní dohoda Artemis Accords. Ta k programu váže aktuálně devět dalších zemí a budoucnost programu už tak získává i diplomatický rozměr. Dalším důvodem je i dosud vynaložený objem prostředků na vývoj rakety SLS a program Artemis jako takový. Jen kontrakty na vývoj lunárního modulu pro tři společnosti, resp. konsorcia, dosahují miliardy dolarů.

S trochou štěstí tak program Artemis bude pokračovat nehledě na aktuální administrativu. Pokud nás ale nepřekvapí Číňané, nebo snad SpaceX, budeme si asi muset na další přistání na Měsíci počkat o pár let déle.