Další generace AirPods přijde už letos, na Pro variantu si počkáme

Novinek týkajících se streamovací služby Apple Music jsme se začátkem tohoto měsíce již dočkali, nicméně součástí spekulací byla také sluchátka AirPods, jejichž novou generaci stále vyhlížíme. Podle novináře Marka Gurmana z Bloombergu se dočkáme už letos, nicméně pouze jednoho ze dvou modelů.

V druhé polovině letošního roku by měla přijít na trh třetí generace bezdrátových sluchátek AirPods, jež by měla mít novou nabíjecí krabičku a kratší „nožičky“, čímž by měla připomínat AirPods Pro. Peckovou konstrukci si nicméně má stále zachovat. Vybavenějších sluchátek AirPods Pro druhé generace bychom se měli dočkat nejdříve v příštím roce a vylepšena by měla být o senzory pohybu, které napomáhají lepšímu měření sportovních aktivit.

Apple údajně testoval designovou variantu bez „tyčinek“, která se nakonec pravděpodobně objeví v chystaných sluchátkách Beats Studio Buds už příští měsíc. O nástupci největších bezdrátových sluchátek s logem Applu, AirPods Max, prozatím firma z Cupertina neuvažuje, v plánu nicméně měla několik nových barevných variant.