Další exkluzivita je fuč. Sony chystá PC verzi akční hry Horizon Forbidden West

Japonská společnost Sony chystá PC verzi dalšího oblíbeného titulu z PS5

Akční RPG Horizon Forbbiden West by mohlo dorazit v kompletní edici s letošním rozšířením Burning Shores

Přesné datum vydání sice neznáme, avšak dle spekulací by nemělo být vůbec daleko

Majitelé dostatečně výkonných počítačů se v posledních letech těší z přívalu her od interních studií PlayStationu. Jen letos se dočkali vydání předělávky prvního dílu The Last of Us či konverze akčního dobrodružství Ratchet and Clank: Rift Apart. Brzy by se k nim navíc mohl přidat další oceňovaný titul, a to pokračování RPG série Horizon s podtitulem Forbidden West. Zpráva pochází od známého informátora s přezdívkou billbil-kun, který pravidelně s předstihem odtajňuje různé chystané projektů, a to s takřka stoprocentní přesností.

Napověděl i úřad ze Singapuru

Existenci PC verze nasvědčuje také výmluvný záznam s označením „Horizon Forbidden West Complete Edition“, který se před několika dny podařilo objevit v databázi singapurského klasifikačního úřadu. Ačkoliv se jednalo o verzi pro PlayStation 5, mezi fanoušky se prakticky okamžitě začalo spekulovat také o možném vydání pro počítače. Přídomek „Complete Edition“ navíc naznačuje, že hra dorazí v kompletní edici, tedy včetně příběhového DLC Burning Shores z dubna letošního roku. Ostatně to vyplývá také z popisku ve zmíněné databázi, který explicitně jmenuje základní hru i DLC.

Již tradičně by hra měla být k dispozici na Steamu a Epic Game Store, uvedl billbil-kun. Konkrétní datum vydání se mu sice zatím vypátrat nepodařilo, avšak s odvoláním na dřívější informace by se tak mělo stát už v průběhu následujících třiceti dnů.

První díl série Horizon dorazil na PC rovněž v kompletní edici, tedy včetně singleplayerového přídavku The Frozen Wilds. Stalo se tak v srpnu 2020 a jednalo se v pořadí teprve o druhý počítačový port z PlayStationu (prvním byla akční hra se zombie tématikou Days Gone – pozn. redakce). Bezprostředně po vydání se však hra potýkala s technickými nedostatky, které se podařilo odstranit až po několika aktualizacích.