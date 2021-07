Daikin má v nabíce chytré klimatizace Perfera. Můžete je ovládat z mobilu i hlasem

Léto je opět v plném proudu. Pro některé to znamená nejlepší část roku, jiní naopak hledají způsoby, jak před všudypřítomným horkem uniknout. Vysoké teploty se nevyhýbají ani našim domovům, které se mohou v parných letních dnech proměnit v hotovou výheň. V takových případech nejlépe pomůže klimatizace. Společnost Daikin tento rok na trh uvedla dvě nové jednotky, které lze snadno integrovat do vaší chytré domácnosti.

Klimatizace řady Perfera zajistí vytápění, chlazení i čistý vzduch, což z nich dělá užitečné pomocníky do každé domácnosti. Dva nové modely disponují širší klapkou, díky které vzduch proudí po místnosti rovnoměrně. Jednotky využívají speciálně navržený tichý ventilátor (do 19 dBA), který zajistí, aby jejich provoz byl pro lidské ucho téměř neslyšný.

Domácnost nejen ochladí, ale také provoní

Nástěnná jednotka Perfera FTXM-R zaujme nejen svým nenápadným vzhledem, ale především zajistí čistý a svěží vzduch. Patentovaná technologie Flash Streamer využívá proud elektronů, který aktivuje chemické reakce mezi částicemi ve vzduchu a zbavuje ho alergenů, jako jsou pyly nebo plísně. Jednotka navíc obsahuje deodorizační filtr s apatitem titanu, který intenzivně působí proti nepříjemným pachům.

3D proudění vzduchu, které kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, se postará o to, aby proud vzduchu cirkuloval do všech koutů místnosti. „Díky dvojitému prostorovému čidlu, které detekuje pohyb osob v místnosti, nasměruje klimatizační jednotka Perfera FTXM-R proud vzduchu vždy do zóny, ve které se právě nenachází žádná osoba. A v případě, že čidla v místnosti nezaznamenají přítomnost osob, přepne se jednotka automaticky do úsporného režimu,“ vysvětluje Vladimír Macháček, jenž je zodpovědný za oblast prodeje rezidenčních výrobků společnosti Daikin.

Nástěnná klimatizace Perfera je rovněž úsporná. Při chlazení i vytápění dosahuje celoroční účinnosti až A+++. V případě, že budete chtít klimatizaci používat ve více místnostech, může být venkovní jednotka připojena až k 5 vnitřním jednotkám. Perfera FTXM-Rdále disponuje rozšířeným provozním rozsahem mezi – 20 °C až 50 °C, díky čemuž je vhodná do všech podnebí.

Klimatizace Perfera pracují s technologií Bluevolution. „Tento nový systém řešení domácího vytápění využívá ekologičtější a účinnější chladivo R-32 a tím snižuje nepříznivý vliv na životní prostředí,“ doplňuje Vladimír Macháček.

Celoroční účinnost jednotky při vytápění odpovídá až třídě A+++, což vede k nižším provozním nákladům ve srovnání s plynovými kotly a elektrickým vytápěním.

Funkce vyhřívání podlahy optimalizuje proudění distribucí horkého vzduchu ze spodní strany jednotky

Pomocné vytápění rychle vytopí váš domov při spuštění klimatizace. Program Heat Plus poskytuje 30 minut příjemného vytápění simulací sálavého tepla.

S pomocí elektronů, které spouštějí chemické reakce v částicích ve vzduchu, štěpí Flash Streamer alergeny, jako jsou pyly a plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy.

Snadné ovládání z mobilního telefonu odkudkoliv na světě & podpora hlasových asistentů Alexa a Google Home.

Ačkoliv jsou klimatizace primárně určeny k ochlazování vnitřních prostorů, využití mají také jako topení. Díky funkci Heat Boost zajistí rychlé vytopení interiéru od podlahy, při kterém proudí horký vzduch ze spodní části jednotky. Klimatizace Perfera FVXM-A dokáže do určité míry nahradit i krbová kamna díky funkci Heat Plus, která po dobu 30 minut simuluje sálavé teplo.

Integrace do chytré domácnosti

Samozřejmostí je možnost ovládat oba typy jednotek prostřednictvím mobilní aplikace Daikin Residential Controller, která je dostupná pro Android i iOS. Skrze ni je možné řídit hlavní funkce, jako je nastavení teploty, rychlost ventilátoru nebo provozní režim, pomocí hlasového ovládání.

Jednotku tak můžete ovládat pohodlně odkudkoliv a budete mít neustálý přehled o její spotřebě. Klimatizace jsou navíc vybaveny týdenním časovačem, díky kterému je můžete naprogramovat na sedm dní dopředu s až čtyřmi různými činnostmi na den. Klimatizace rovněž disponují dvousměrovým snímačem pohybu. Díky tomu je proud vzduchu nasměrován do zóny, ve které se právě nenachází žádná osoba. Pokud se v místnosti nikdo nenachází, přepne se klimatizace automaticky do režimu šetřícího energii.

Problémem není ani propojení klimatizace s chytrou domácností v rámci Google Home, Amazon Alexa a Apple HomeKit. Díky těmto integracím můžete ještě zefektivnit chlazení vaší domácnosti. Kupříkladu při překročení určité venkovní teploty se klimatizace může automaticky spustit, po otevření okna se naopak může vypnout a svůj dům můžete vychladit i na dálku, pokud jste zrovna mimo domov.

Klimatizaci lze efektivně využít jako zdroj pro chlazení i vytápění zejména u domů s nízkou spotřebou energie, jak prokázala i případová studie zpracované společností EkoWATT.

Je také dobré vědět, že instalaci klimatizační jednotky musí provést specializovaná firma. Přehled obchodních partnerů značky Daikin ve vašem okolí naleznete na této stránce.

Za jednotku FVXM-R zaplatíte od 36 366 korun, klimatizace FVXM-A začíná na 48 939 korun včetně (vždy jde o sadu jedné venkovní a jedné vnitřní jednotky Perfera). Za tuto cenu získáte spolehlivou klimatizaci, která vydrží dlouhá léta a díky integraci v rámci chytré domácnosti bude užitečným pomocníkem nejen v parných letních dnech.