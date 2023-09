Dabéři Baldur’s Gate 3 si společně zahrají „dračák“, sledovat je můžete online

Baldur’s Gate 3 zažívá fenomenální úspěch

Hra je pokračovatelem legendární série vycházející z pravidel Dungeons and Dragons

Už v pátek si dabéři titulu společně zahrají původní variantu této hry

Jen málokterá hra dokázala letos vzbudit tolik nadšených ohlasů jako Baldur’s Gate 3. Pokračování legendární série je propracované do nejmenších detailů, zasazeno do světa Forgotten Realms a postaveno na papírové hře na hrdiny Dungeons and Dragons. Sbírá jedno ocenění kritiků za druhým, přičemž fanoušci jsou z tohoto titulu neméně nadšení. Lví podíl na úspěchu hry mají také skvělí dabéři, kteří dokázali postavám vtisknout osobnost, díky které se mohou hráči do tohoto titulu ještě více ponořit.

Herci z Baldur’s Gate 3 si jednorázově zahrají Dungeons and Dragons

O tom, že někteří herci mají svět Baldur’s Gate 3 v úctě, svědčí i fakt, že se společně sejdou na streamovacím kanále High Rollers, kde si zahrají klasickou verzi Dungeons and Dragons, z jejichž pravidel hra vychází. „Přišli za námi vývojáři z Larian Studios a požádali nás, jestli si s těmito ctěnými hosty jednorázově nezahrajeme partičku Dungeons and Dragons,“ řekl pán jeskyně Mark Hulmes na adresu projektu.

This Friday at 7pm BST/2pm PDT join us and the cast of Baldurs Gate 3 for a very special live D&D adventure on Twitch! /highrollersdnd @larianstudios #dnd #baldursgate3 #ad pic.twitter.com/889AYParv7 — High Rollers (@HighRollersDnD) September 18, 2023

A kdože se ponoří do vlastního příběhu na kanále High Rollers? Konkrétně to budou Samantha Béart (Karlach), Tim Downie (Gale Dekarios), Jennifer English (Shadowheart), Theo Solomon (Wyll Ravengard), Neil Newbon (Astarion) a Devora Wilde (Lae’zel). Celá šestice odvedla na hře fenomenální práci, a dá se tedy předpokládat, že půjde o velmi zajímavou partičku Dungeons and Dragons.

Pakliže vás zajímá, jak si herci ve hře povedou, můžete je sledovat na Twitchi, přímo na kanále High Rollers. Herní seance započne tento pátek ve 20:00. Pokud vám tento termín úplně nehraje do karet, nebo preferujete klidnější poslech ve vámi vybranou chvíli, jistě se tato epizoda brzy po odvysílání objeví také ve formě podcastové epizody. Baldur’s Gate 3 si již nyní můžete sami zahrát na platformách PC, macOS či PlayStation 5, přičemž ještě letos by měla dorazit také verze pro Xbox Series X/S.