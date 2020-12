Cyberpunk se zmítá v problémech. Peníze vrací už i Microsoft

Několik hodin poté, co společnost Sony oznámila, že hráčům Cyberpunku 2077 nabídne možnost vrácení peněz, přispěchal s oficiálním vyjádřením také konkurenční Microsoft. Rovněž hráči na Xboxu tak nově mohou požádat o vrácení peněz, pakliže si zakoupili digitální kopii hry z Microsoft Store. Žádnou jinou podmínku splňovat nemusí, takže například nezáleží na počtu již odehraných hodin.

Z nabídky digitálního obchodu Microsoft Store však na rozdíl od PlayStationu nezmizí. Hráči, kteří jsou ochotní přehlédnout technické nedostatky, si tak budou moci hru i nadále zakoupit.

Cyberpunk 2077: To ensure that every player can get the experience they expect on Xbox, we will be expanding our existing refund policy to offer full refunds to anyone who purchased Cyberpunk 2077 digitally from the Microsoft Store, until further notice. https://t.co/04TcniwVzy

— Xbox Support (@XboxSupport) December 18, 2020