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Cyberpunk 2077 neřekl poslední slovo, láká na mody na konzolích či dvě pistole naráz

Adam Homola
Adam Homola 23. 10. 13:30
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Cyberpunk Edgerunners 2
  • Mody se instalují přímo z herní nabídky přes službu mod.io a nabídka má časem růst
  • Z modovaných savů na konzolích nepůjdou získat achievementy ani trofeje
  • Patch je od 22. října na PC, Macu, PS5 a Xbox Series X|S, na Switch 2 dorazí za pár dní

Studio CD Projekt Red vydalo aktualizaci 2.5 s přídomkem Edgerunners 2 Update. Doprovází premiéru anime Cyberpunk: Edgerunners 2, které se na Netflixu objevilo 20. října a čítá deset epizod. Vedle obsahu podle seriálu patch přidává mody pro konzole a střelbu ze dvou pistolí.

Mody se stěhují na konzole

Největší novinkou je podpora modů napříč platformami, kterou zajišťuje služba mod.io. Výběr komunitních výtvorů se dá procházet a instalovat přímo z herní nabídky, a to na PC, Macu, PlayStationu 5 i 5 Pro, Xbox Series X|S a Nintendo Switch 2. CD Projekt Red mluví o prvním kroku a slibuje, že nabídka bude s časem přibývat. Které mody přijdou jako první, však patch notes mlčí.

Konzole se tak dočkaly toho, co PC hráči znají už dlouho, jenže s háčkem. Uložené pozice s úpravami dostanou v nabídce zvláštní ikonu a z takové hry se nedají získávat achievementy ani trofeje. Kdo chce sbírat úspěchy, zůstane u čistého savu.

Dvě pistole a návrat Edgerunnerů

V nabídce perků přibývá Double Trouble ve větvi Cool. Spolu se čtyřmi doplňkovými perky dovolí držet pistole a revolvery z kategorie Power v obou rukou a podle CD Projektu jde o zcela nový styl hraní. Takový, který logicky připomíná jednu z oblíbených postav hry, úvodního parťáka Jackieho.

Na seriál pak odkazuje vedlejší quest Clampdown, který se odehrává před událostmi nové série. Odemkne se po dokončení mise The Heist a dvou zakázek pro Wakako, načež stačí vyčkat na její zprávu. Odměnou je pětidílný set vybavení podle postavy Kinga. Přibyla také rádiová stanice HKGN 102.0 FM se skladbami z anime.

Kdo seriál nesleduje, najde jiné lákadlo ve vedlejším questu Welcome to Paradise, v němž hráče po Night City provází vypravěč Richard Night. Odemyká se po The Heist a dosažení 15. úrovně Street Cred. Pátrače po tajemstvích potěší 12 nových tarotových karet Minor Arcana a úpravy vzhledu ručních implantátů, třeba Mantis Blades nebo Gorilla Arms, u pěti Glamdoců.

Technika a termíny

Na technické straně přibyla podpora DLSS 4.5 včetně až 6× Multi Frame Generation, MetalFX Frame Interpolation a 3D efektů bez brýlí na kompatibilních monitorech Samsung Odyssey 3D. Konzolisté dostanou posuvník zorného pole, tedy FOV, a uložené pozice se nově řadí podle jednotlivých průchodů hrou.

Patch je od 22. října venku na PC, Macu ze Steamu, GOG a Epic Games Store, PlayStationu 5 a Xbox Series X|S. Nintendo Switch 2 a verze z Mac App Store ho dostanou v následujících dnech, přesný termín CD Projekt Red neuvedl. Na Switchi 2 navíc čeká oprava chyby, kvůli které ukládání končilo hláškou o nedostatku místa.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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