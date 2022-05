Cyber security i křehkost online identity. Světoví speakeři červnového WebExpa se pustí do nejžhavějších výzev technologického byznysu

Elon Musk kupuje Twitter a budoucnost svobody slova je ze dne na den tématem globální diskuse. Válka na Ukrajině ukázala důležitost i potenciál aplikace kybernetické bezpečnosti. Tyto palčivé fenomény dnešní doby vidíme všude kolem a v rostoucí míře zasahují do našich byznysů i profesních životů. Jak s nimi efektivně pracovat?

Vývojáři, designéři, marketéři, manažeři, startupisté –⁠ těm všem je určený nabitý lineup čtrnáctého WebExpa s technologickými génii světové třídy, jako je ex-hackerka Runa Sandvik. Ta svou neobvyklou kariéru odstartovala v 15 letech. „Hacking mě dostal. Je to nekonečná skládačka: co počítač umí, neumí a co původně dělat vůbec neměl, ale díky mé intervenci teď dokáže,” prozrazuje Runa.

Posledních 10 let pomáhá gigantům jako The New York Times stavět takové technologie, které novinářům zaručí svobodu slova, a zároveň bezpečí. Na prknech WebExpa pak vystoupí se zkušenostmi ze své poslední štace v Rádiu Svobodná Evropa, kde řeší aktuální výzvy válečné žurnalistiky. Její poznatky a postupy jsou aplikovatelné pro firmy a jejich veškerou online komunikaci.

Dříve geekové dnes učí Fortune 500 společnosti: Daniel a Runa poprvé v Česku

Poprvé se v tuzemsku představí také Daniel Cuthbert, spoluautor standardů pro testování bezpečnosti OWASP, který se bezpečností zabývá neuvěřitelných 24 let a působí jako Global Head of Cyber Security Research v Banco Santander. Za svou profesi viděl paseku, kterou dokáže nasekat technologický vývoj ignorující kybernetické výzvy.

Dnes učí firmy, jak se tomu vyvarovat. „Daniel na WebExpu vystoupí s tématem, které by měl řešit každý tvůrce na internetu – jeden špatný commit nebo chyba v UX stačí, aby ohrozily bezpečnost celého webu či produktu. Zdá se to jako maličkost, která ale ovlivní i miliardy uživatelů,” vysvětluje CEO WebExpo Šárka Štrossová, „zároveň si Daniel připravil velmi praktický workshop, na kterém si vývojáři osahají, jak bezpečnost přirozeně aplikovat do CI/CD metodiky vývoje.”

Startupová pitching competition, panel o digitalizaci turismu a na co máte jako zaměstnanec právo při prodeji firmy

Pro startupy si WebExpo ve spolupráci s investory Vojtou Ročkem (Presto Ventures) a Sebastianem Sulmou (Depo Ventures) připravilo WebExpo Pitching Competition – příležitost pro osm vybraných startupů promluvit před porotou a vyhrát slušný balíček konzultací se zakladateli a C-level profesionály z Productboardu, Outreache, Livesportu, stejně jako s investory. Z přednášek se můžeme těšit na Davida Mokoše z raketově rostoucího startupu NFT Scoring. Ten stihl během prvního roku existence zaujmout jak celou kryptoscénu, tak také tuzemské angely i VC fondy, a co víc, prestižní americký Y Combinator. Všichni zmínění do startupu postupně nainvestovali desítky milionů korun.

S českým softwarem pro hotely a hostely MEWS, po pandemii znovu nabírajícím dech na status jednorožce, šéfem CzechTourism Janem Hergetem a tahounem digitalizace v Národním muzeu Martinem Součkem nás čeká debata o digitalizaci českého cestovního ruchu. Od spoluzakladatele jednoho z nejpopulárnějších nástrojů pro designéry Adobe XD Tomáše Krchy se dozvíme, jak z hlediska product developmentu buduje „Zoom budoucnosti” –⁠ Around, a zakladatel Socialbakers Jan Řežáb pomůže ujasnit, o co si jako člen týmu máte říct při úspěšném exitu startupu.

WebExpo s 90 speakery a mentory proběhne 10.–12. června v pražské Lucerně

Největší technologická konference ve střední Evropě se uskuteční mezi 10. a 12. červnem. První dva dny představí WebExpo na třech stagích pražské Lucerny celkem 70 speakerů. Po oba dva dny budou probíhat mentors hours, připraveny jsou také diskuse u kulatého stolu a WebExpo Pitching Competition. Třetí den konference čekají účastníky praktické premium workshopy. Platinovým partnerem akce je už počtvrté za sebou česká technologická společnost Livesport. Vstupenky jsou v předprodeji na webexpo.net.