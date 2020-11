Čtrnáctiletý mladík nalezl a opravil chybu v iOS. Pogratuloval mu i guvernér

Pokud si myslíte, že chybu v iOS dokáže najít jen zkušený programátor či analytik, byli byste na omylu. Nejen najít, ale dokonce i opravit jednu takovou chybu, dokázal Giyas Umarov, patnáctiletý student střední školy v New Jersey.

Giyas přitom na chybu narazil zcela náhodně, a navržené řešení vychází ze znalostí, které se naučil samostudiem knih.

Vzdělání z knihovny

Giyas se od malička zajímá o počítače, stejně jako hodně jiných dětí. V jeho případě však jde zájem trochu více do hloubky a plánuje se informatice věnovat i na vysokoškolské úrovni. Zatím je však pouze na střední škole. Rodiče mu proto nabídli, že mu zatím budou platit soukromé kurzy. To prý ale Giyas odmítl s tím, že se vše potřebné dokáže naučit v knihovně, resp. pomocí aplikace Libby by OneDrive, která zpřístupňuje obsah některých amerických knihoven elektronicky.

Jednou z knih, kterou takto Giyas odhalil, byla Beginning Programming with C++ For Dummies. Knihu nastudoval, a když pak v listopadu minulého roku náhodně narazil na chybu v iOS týkající se App Store, neváhal a kontaktoval zákaznickou podporu.

Podpoře sdělil nejen to, že našel bug, ale rovnou poskytl i řešení – hned dvě. Apple nevzal report tehdy teprve čtrnáctiletého kluka na lehkou váhu a chybu skutečně opravil. Použil při tom údajně jedno z řešení navržených studentem, za což si Giyas vysloužil i zmínku v changelogu jedné z posledních aktualizací iOS. Chlapci navíc osobně pogratuloval i guvernér New Jersey.

