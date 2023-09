Counter-Strike 2 je tady! Pokračování legendární střílečky si může vyzkoušet úplně každý

Společnost Valve oficiálně zpřístupnila očekávanou aktualizaci střílečky CS:GO

Hra obdržela nový název – Counter-Strike 2 – i celou řadu výrazných vylepšení včetně kouřových granátů či přepracovaných map

Nová verze byla dosud v režimu testování, nyní už si ji mohou zdarma vyzkoušet úplně všichni

Společnost Valve v brzkých ranních hodinách zpřístupnila napjatě očekávanou aktualizaci pro CS:GO, kterou by měla populární střílečka vstoupit do nové éry kompetitivního hraní, což ostatně symbolizuje i změna názvu hry – přivítejte Counter-Strike 2. Nová verze byla dosud dostupná v režimu omezeného testování pro vybranou skupinu hráčů, nyní si ji konečně mohou vyzkoušet všichni. Dlouholetí fanoušci série se mohou těšit na řadu významných změn v hratelnosti včetně nových kouřových granátů, přepracovaných map či vylepšených síťových funkcí.

Hra je k dispozici zdarma

Testovací fáze odstartovala letos v březnu. Oznámení – jak je u Valve dobrým zvykem – předcházela léta spekulací. Aktualizovanou hru pohání technologie Source 2, která novému Counter-Striku poskytuje potřebnou vizuální obměnu, přepracované zvukové efekty, přehlednější uživatelské rozhraní či vylepšené komunitní nástroje. Nechybí dokonce ani moderní tick-rate systém, který Valve popisuje jako nový způsob, jakým servery poznají přesný okamžik zahájení pohybu, výstřelu nebo hodu granátu.

Aktualizaci, která váží přibližně 27 GB, můžete už nyní bezplatně stahovat ze Steamu. Counter-Strike 2 plně nahrazuje původní – deset let starou – verzi se zlidovělým přídomkem „GO“ (Global Offensive). O nasbírané kosmetické předměty se však stávající hráči bát nemusejí, nejenže došlo k překlopení veškerých skinů do nové verze, navíc dostaly i vizuální upgrade. To ostatně platí i pro základní modely zbraní, a to včetně přepracovaných animací.

Nové Inferno

Zatím poslední aktualizace dorazila do omezeného testování 1. září. Kromě kompletní předělávky oblíbené mapy Inferno přinesla nový systém hodnocení hráčů, který určuje vaši pozici ve světovém i regionálním žebříčku. Rating zpřístupníte po odehrání několika zápasů ve vylepšeném módu znaveném Premier – jedná se v podstatě o hlavní kompetitivní režim s možností vybírat a banovat mapy z kategorie aktivní služby.