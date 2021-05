Co se stane s AirTagem, když do něj vyvrtáte díru? Dostanete praktický přívěsek

Společnost Apple v dubnu představila novinku Airtag. Jedná se o malý lokalizační štítek, který pomůže majitelům najít například klíče, batoh, či další věci, na které je možné jej připevnit. Z nějakého důvodu, o snaze zvyšovat výnosy z prodejů nebudeme spekulovat, si Apple vybral možnost připevnění k věcem pomocí poutka či klíčenky. Neoficiální cestou (a na vlastní nebezpečí) si z lokalizačního štítku můžete udělat lokalizační přívěsek :-)

AirTag: ze štítku přívěsek?

Portál iFixit však zajímalo, zda by z konstrukčního hlediska bylo možné AirTag připevnit i přímo na kroužek od klíčů, tedy v případě, že by byla v plastovém krytu vyvrtaná příslušná dírka. Po rozebrání zařízení se ukázalo, že je možné jej provrtat, aniž by došlo k poškození. Případný kutil však samozřejmě ztratí výhodu krytí IP65, které znesnadňuje průnik prachových částic a vody.

I přes to, že Apple zvolil řešení, díky kterému dokáže z peněženky zákazníků vytáhnout více peněz, iFixit oceňuje, jak firma z Cupertina pracuje s místem. Oproti řešením od Samsungu či Tile Mate je prostor takřka maximálně využitý a uvnitř zařízení není nevyužité místo, které by zbytečně zvětšovalo velikost.