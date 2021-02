Co se skrývá v tunelech moskevského metra? Stahujte zdarma skvělé Metro: Last Light Redux

Ani v roce 2021 nepřestává Epic Games Store s rozdáváním počítačových her zdarma. Aktuálně si tak můžete bezplatně aktivovat dvojici zdařilých titulů – povedenou tahovou strategii For the King a druhý díl z oceňované postapokalyptické série Metro s podtitulem Last Light Redux.

For the King

Tahová strategie For the King kombinuje strategické myšlení a tahový soubojový systém s proměnlivým obsahem v duchu žánru roguelike. Každý průchod hrou by tak měl být unikátní díky procedurálně generovanému hernímu plánu, úkolům i nepředvídatelným událostem. Na dobrodružnou cestu se můžete vydat jednak na vlastní pěst, ale také ve skupině prostřednictvím lokálního či online multiplayeru.

Metro: Last Light Redux

Metro: Last Light Redux je remasterovanou verzí druhého dílu postapokalyptické akční série Metro od původně ukrajinského studia 4A Games. Podobně jako v případě předcházejícího Metra 2033 nás pokračování zavede do spletitého komplexu moskevského metra i na nehostinný povrch, který před lety postihla nukleární katastrofa.

Poutavý příběh, slovanské reálie, pohlcující atmosféra i neustálý nedostatek nábojů – to vše vás ve druhém Metru zaručeně čeká.

Co bude příště?

Nabídka platí do 11. února, kdy ji vystřídá vesmírná strategie Halcyon 6: Lightspeed Edition, v níž na vás čeká budování základy, starost o posádku i taktické souboje s nepřáteli.