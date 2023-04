Čína pracuje na kopii Muskova Starlinku. USA se obává zneužití

Čínský startup GalaxySpace vyvíjí družicový internet à la Starlink

Technologie může najít využití i v armádě, čehož se západ obává

Podle několika zdrojů se čínský startup GalaxySpace chystá nabídnout vlastní alternativu k Muskově družicovému internetu Starlink. Nejde však o snahu sebrat Starlinku klienty. Čína totiž plánuje využít GalaxySpace pro svůj program nadzvukových letů.

Tento program si dává za úkol vyvinout komerčně využitelnou technologii hypersonických letů, tedy přepravy z bodu A do bodu B s rychlostí alespoň pětinásobně vyšší, než je rychlost zvuku. To se rovná rychlosti Mach 5. Tuto technologii vyvíjí kromě Číny také USA, Rusko a další světové velmoci.

Západní svět znepokojuje fakt, že technologie hypersonických letů lze využít i pro armádu. Existují důkazy o tom, že Čína se snaží vyvinout spíše nadzvukové zbraně, než nadzvukové komerční lety. Proti těmto střelám totiž aktuálně neexistuje žádná účinná obrana.

Zpět ale k GalaxySpace. Čínský odborný časopis zveřejnil v březnu informace o počátečním experimentu na nízké oběžné dráze, jehož cílem bylo posoudit životaschopnost této technologie. Podle výzkumného týmu se podařilo udržet nepřerušený obousměrný přenos dat mezi šesti družicemi GalaxySpace a rychle se pohybujícím terminálem po dobu přibližně 25 minut.

Nicméně Čína ještě nemá vyhráno. Bude zapotřebí dalšího výzkumu a testování, aby se potvrdilo, zda lze podobné spojení vytvořit i s hypersonickými letadly za letu. K čínskému projektu GalaxySpace se vyjádřilo také americké ministerstvo obrany, konkrétně generál Mark Milley:

„Byli jsme svědky velmi významné události, kterou byl test hypersonického zbraňového systému. A je to velmi znepokojující… Nevím, jestli je to ‚jako Sputnik‘, ale myslím, že je to k tomu velmi blízko. Upoutává to pozornost nás všech.“