Čína má nejrychlejší internet na světě. Za sekundu stáhnete 150 filmů

V Čínské lidové republice aktuálně testují propojovací, tzv. páteřní síť, která má propojovat severní část Číny, střed i jižní pobřeží a má jít o nejrychlejší internetovou síť na planetě Zemi. Pokud lze věřit oficiálním materiálům, přenosová rychlost v této páteřní síti může dosahovat až 1,2 Tb/s.

Čína má nejrychlejší internet

Na novém propojovacím připojení napříč Čínou se podílel Huawei, operátor China Mobile, Cernet Corporation a Univerzita Čching-chua, jedna z nejdéle fungujících vysokých škol v Číně. Infrastruktura zahrnuje bezmála 3 000 kilometrů optických kabelů.

Ty vedou v rámci propojení celé země do této páteřní sítě přes několik provincií a velkých měst. Hlavní záchytné body jsou na severu země v hlavním městě Pekingu, dále ve střední části země ve Wu-chanu a následně na jihu v provincii Kuang-tung, kde se nachází město Kanton a ekonomická metropole Šen-čen.

Vývoj nové páteřní sítě propojující celou Čínu spadá pod projekt Future Internet Technology Infrastructure (FITI). Vedoucí projektu Wu Ťien-pching z Čínské akademie inženýrství na tiskové konferenci uvedl: „Superrychlá páteřní síť je nejen úspěšnou operací, ale také poskytuje Číně pokročilou technologii pro vybudování ještě rychlejší infrastruktury pro masový internet.“

Třikrát rychlejší než síť v USA

Pokrok minimálně na poli technologií je to vskutku extrémní. Údajná rychlost přenosu v této propojovací síti má být až 1,2 Tb/s, to je 1 200 Gb/s. V praxi to znamená, že za pouhou jednu sekundu je možné stáhnout více než 150 filmů. Pro srovnání, masový internet ve větších městech České republiky je nabízen s rychlostí 1 Gb/s.

Podobnou páteřní síť si nechaly vybudovat například i Spojené státy americké. Průměrná rychlost jejich sítě je 100 Gb/s, v některých náročnějších bodech až 400 Gb/s. Tato síť propojuje západní cípy Seattle, Palo Alto a San Diego s jižním a východním pobřežím USA. Ve srovnání s tou americkou je však čínská síť třikrát rychlejší, minimálně tedy na papíře.