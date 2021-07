Čína chce zatočit s dětskou závislostí na mobilních hrách. Využije k tomu rozpoznávání obličeje

Zatímco v našich končinách přistupujeme k hraní mobilních her jako k relativně neškodnému koníčku, ve východní Asii je situace dramaticky jiná. Tamní děti školou povinné často tráví hraním mobilních her neúměrné množství času, což má neblahý vliv na mnoho aspektů jejich života. V Čínské lidové republice se proto autority rozhodly, že je potřeba s mladými závislými na mobilních hrách něco udělat.

Aktuálně v Číně funguje systém, kdy pro hraní mobilních her je potřeba mít registraci s ověřenou identitou pomocí občanského průkazu. To nicméně pro mladé hráče není velká překážka, neboť při registraci stačí zadat údaje rodiče či staršího sourozence. Právě na potírání této praktiky spolupracuje čínská vláda s konglomerátem Tencent.

Ten se chystá zavést ověřování identity pomocí skenování obličeje. To není až taková novinka, neboť Tencent na této technologii pracuje už od roku 2018. Podle dostupných informací se ale zdá, že čínský gigant se tuto technologii chystá v dohledné době nasadit u zhruba 60 her. Mladí hráči si tak mezi 22:00–8:00 hry jako Honour of Kings a Game for Peace nezahrají.