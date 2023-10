Chytrý prsten od Samsungu zřejmě dorazí později. Stihne premiéru v příštím roce?

Samsung pracuje na chytrém prstenu

Pravděpodobně se bude jmenovat Galaxy Ring

Vývoj prstenu ještě běží, k odhalení dojde nejspíše až za rok, možná později

O tom, že Samsung přemýšlí o chytrém prstenu, jsme psali už loni v říjnu, avšak zatím jsme se žádného takového produktu nedočkali. V poslední době nicméně spekulace o prstenu korejského obra opět přibývají, optimistické hlasy dokonce predikovaly jeho příchod příští rok v lednu společně s řadou Galaxy S24. Nakonec se tak ale zřejmě stane o něco později.

Galaxy Ring dorazí nejdříve za rok

Obvykle přesný korejský web The Elec přišel o víkendu s informací, že chystaný „Galaxy Ring“ si odbude premiéru buď ve 3. kvartálu příštího roku, nebo v 1. čtvrtletí roku 2025. To by znamenalo, že Samsung jeho odhalení plánuje buď společně se skládačkami Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, nebo až s řadou Galaxy S25. O termínu rozhodne mimo jiné skutečnost, zda Samsung požádá o certifikaci zdravotního zařízení, či nikoliv – schválení pro zdravotní účely by totiž mohlo trvat měsíce.

Důvod vzdálenějších termínů premiéry má i jeden prostší důvod – Samsung prý zatím ještě vývoj svého chytrého prstenu nedokončil. Údajně existuje několik prototypů, ty nejnovější mají podporovat mnohem více funkcí než ty dřívější, avšak za cenu větší velikosti. Korejci prý nyní plánují postupné zmenšování, a to při zachování všech současných schopností.

Co se výbavy týče, prsten od Samsungu má existovat pouze v jedné variantě, avšak prodáván má být hned ve čtyřech různých velikostech. Očekává se, že bude schopen hlídat základní zdravotní funkce (tepovou frekvenci, EKG, teplotu, údajně i krevní tlak), kvalitu spánku a úroveň stresu. S pomocí prstenu by mělo jít ovládat i chytrou domácí elektroniku, server The Elec dokonce spekuluje o spolupráci s náhlavními soupravami pro rozšířenou a smíšenou realitu.

Pokud mají tyto spekulace reálný základ, bude vývoj chytrého prstenu Samsungu patrně ještě nějakou dobu trvat. V tuto chvíli jsou na trhu k dispozici chytré prsteny od jiných značek, pravděpodobně nejznámější z nich jsou prsteny Oura.