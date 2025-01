Chytrý prsten jako osobní lékař? Movano EvieAI vám bude vždy po ruce

Movano představilo umělou inteligenci s názvem EvieAI

Ta odpovídá na medicínské dotazy podložené databází z více než 100 tisíc lékařských publikací

Prozatím je k dispozici v rámci beta verze, přičemž zatím neumí přímo využívat naměřená data z prstenů

Umělá inteligence byla v loňském roce patrně nejskloňovanějším slovním spojením a vypadá to, že ani letos nám nedá vydechnout. Alespoň to lze usoudit z řady novinek, které se na veletrhu CES v Las Vegas mohly pyšnit magickými písmeny AI napsanými v propagačních materiálech. Kde umělá inteligence může přinést značné benefity je lidské zdraví – ostatně nositelná elektronika sbírá celou řadu dat, jejich vyhodnocení je ponecháno čistě na uživateli, případně pak na lékaři, pokud je natolik osvícený, že k naměřeným datům bude přihlížet.

Umělá inteligence, která vám ohlídá zdraví

V tomto ohledu chce být na startu pravděpodobně nové „revoluce“ výrobce chytrých prstenů Movano. Ten na CESu představil nového chatbota EvieAI, který byl trénován exkluzivně na odborných lékařských publikacích. Díky tomu by EvieAI měl být přesnější alternativou k běžně dostupným chatbotům, jako je ChatGPT. Na rozdíl od klasické generativní umělé inteligence, která je nyní k dispozici, nebude EvieAI čerpat z rozsáhlých úložišť veřejných dat, která jsou přeplněna v lepším případě mýty a polopravdami, v horším případě pak úmyslnými lži, které se mohou negativně podepsat na našem zdraví.

Podle generálního ředitele společnosti Movano Johna Mastrototara byla jejich AI pečlivě vyškolena a bude omezena jen více než 100 tisíc lékařských publikací, do kterých přispívají přední lékařské kapacity. Všechny údaje, ke kterým má tento LLM přístup, pocházejí z akreditovaných zdrojů, které byly doporučeny lékařským poradním sborem. To zahrnuje publikace, postupy a procedury schválené FDA. EvieAI bude v prvotní fázi omezen jen na data, která mu byla postkytnutam přičemž následně je bude porovnávat s organizacemi, jako jsou Mayo Clinic, Harvard a UCLA.

Jak uvádí Movano, jejich EvieAI je z 99 procent přesná, což je poměrně odvážné tvrzení. Většina chatbotů neposkytuje spolehlivě přesná vyjádření a řada z nich se vyhýbá interpretaci zdravotních dotazů především proto, že jde o poměrně citlivou oblast, kde lze napáchat mnoho škody. Na druhou stranu, k ničemu jinému, než právě k interpretaci zdravotních dat, EvieAI nevyužijete. „Když se ji zeptáte: „Co si myslíš o volbách?“, neodpoví vám,“ říká Mastrototaro. „Neřekne vám to, protože o tom nemá žádné informace.“

Je potřeba mít každopádně na paměti, že oblast zdraví, wellness a medicíny se neustále proměňuje. Dokonce i články v renomovaných publikacích mohou přinášet rozporuplné závěry, případně mohou být jejich závěry mylně interpretovány, neboť lékařská vědecká komunita se pochopitelně na všech závěrech automaticky neshodne. Zdravotní gadgety se také většinou vyhýbají všemu, co by mohlo být považováno za diagnostiku nebo lékařské poradenství – to by jako takové vyžadovalo dohled FDA, či jiných regulačních úřadů.

Konec internetových lékařských poraden?

Jak ale bude fungovat v praxi? Pokud máte například podezření, že byste mohli trpět cukrovkou, může vám EvieAI položit upřesňující otázky, zda jste měli potíže se zrakem nebo přibývali na váze, a také se zeptat na váš jídelníček. Pokud mu však řeknete, že jste si usekli prst, nebo vyjádříte, že máte přemýšlíte o sebevraždě, odkáže vás na pohotovost, případně vám poskytne číslo na linku důvěry. Ačkoli minimálně v první fázi jistě nepůjde o náhradu za skutečného odborníka, řadě lidem může pomoci nesklouznout do hluboké díry internetových lékařských poraden a diagnostiky sebe sama na základě informací z Wikipedie.

Pokud jde o ochranu soukromí, což je vzhledem k údajům o vašem zdravotním stavu velmi citlivá oblast, tak Movano tvrdí, že EvieAI bude při ukládání a přenosu dat dodržovat standardní průmyslové šifrovací standardy a že žádné konverzace nepůjde zpětně vystopovat. Sám Mastrototaro také dodal, že konverzace budou pravidelně mazány a nebudou využívány pro cílenou reklamu.

Movano doufá, že v budoucnu bude v rámci EvieAI přímo využívat také data naměřená jejich chytrými prsteny. Aktuálně se ovšem stávající uživatelé musí smířit pouze s bezplatnou beta verzí, která je k dispozici všem majitelům prstenů Evie v rámci stejnojmenné aplikace, a to od 8. ledna.