Nositelnost pouze pro něžné pohlaví? Chytrý prsten řekne ženám vše o jejich zdraví

Ženské potřeby bývají chytrými zařízeními často opomíjeny

Movano to chce se svým prstenem Evie napravit

Kromě základních funkcí umožní sledovat také reprodukční cyklus

Nositelná elektronika se v drtivé většině zaměřuje na základní sledování životních funkcí, především těch spojených se srdcem, a také na měření sportovních aktivit. Některé produkty ale myslí také na ženy a umožňují například sledovat menstruační cyklus. Jen málokdo ale vyrábí chytrá zařízení určená především pro ně.

Prolomit ledy se chystá společnost Movano s chytrým prstenem Evie. Ten kromě futuristického vzhledu slibuje měření srdečního tepu, okysličení krve, počtu ušlých kroků, aktivních minut, spálených kalorií či spánku. Na tom by nebylo nic až tak speciálního, avšak Evie pomůže ženám sledovat odchylky v teplotě kůže, jejich periodu, ovulaci a také menstruační symptomy. Movano podle vlastních slov cílí na to, aby ženy „lépe rozuměly tomu, co stojí za tím, jak se cítí.“

V příchodu na trh v plnohodnotné podobě chytrému prstenu brání jediné, a to je certifikace americké FDA, která jej musí schválit jakožto medicínské zařízení. Výrobce nicméně slibuje, že o certifikaci již zažádal, a věří, že ji brzy získá. Detailnější pohled na Movano Evie přinese začátkem příštího roku až veletrh CES v Las Vegas, kterého se budeme účastnit.