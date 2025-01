Chytré zrcadlo, které monitoruje vaše zdraví? Withings odhalil unikátní koncept Omnia

Zařízení Omnia od společnosti Withings je navrženo jako plnohodnotné chytré zrcadlo, které dokáže měřit a zobrazovat různé zdravotní metriky. Zařízení dokáže změřit hmotnost, srdeční frekvenci a metabolické zdraví. Díky spolupráci s dalšími zařízeními, jako jsou chytré hodinky, tlakoměry nebo dokonce chytré postele, pak dokáže shromažďovat a analyzovat i širší spektrum zdravotních údajů.

Jednou z klíčových funkcí Omnie je vestavěný AI hlasový asistent, který poskytuje uživatelům okamžitou zpětnou vazbu. Tento asistent může nabízet motivační rady, vedení a v případě potřeby zprostředkovat konzultaci s lékařem. Díky tomu se zařízení stává nejen pasivním monitorem, ale také aktivním partnerem v péči o vaše zdraví.

January 6, 2025