Chytré hodinky Huawei Watch D míří do Evropy. Přinesou i jednu unikátní funkci

Huawei sotva představil tuzemským zákazníkům své nové hodinky Watch GT 3 Pro a už chystá evropskou premiéru další nositelné elektroniky zaměřené na sport i zdraví. Má jít o již dříve v Číně uvedené chytré hodinky Watch D, které mají přinést sympatický design, solidní výdrž a také zdravotní funkce jako EKG. A to není vše.

Huawei Watch D mají být vůbec prvním zařízením tohoto výrobce s technologií měření krevního tlaku, které moc velkých výrobců nenabízí. Druhým dechem je však důležité podotknout, že – stejně jako u elektrokardiogramu – funkce musí být nejprve schválena úřady a až poté může být ve finálním produktu k dispozici. Kupříkladu Samsung už monitor tlaku v Galaxy Watch 4 má, stále ale čeká na evropskou certifikaci.

Novinka od Huawei má být jakýmsi hybridem mezi fitness náramkem a chytrými hodinkami. Kovové pouzdro dostalo podle oficiálních snímků čtyřhranný půdorys, v němž sídlí 1,64″ AMOLED panel, vpravo dále najdeme dvojici tlačítek. Nechybí ani systém Harmony OS. Výrobce láká na 7denní výdrž, monitoring víc jak 70 sportovních aktivit, kontrolování kyslíku v krvi i tepu nebo odolnost proti vodě a prachu IP68. Dále je ve výbavě bezdrátové nabíjení a kompatibilita jak s Androidem, tak s iPhonem.

Our first wrist blood pressure monitor, #HUAWEIWATCHD brings you personalized blood pressure management plans, all-day health care and healthy living habit advice.

