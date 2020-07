Chystaný Snapdragon 875 pořádně zvedne nejen rychlost nabíjení, ale i cenu

Qualcomm bude mít v druhé polovině letošního roku pořádně napilno. V prosinci by měl představit čipset Snapdragon 875 pro nejvýkonnější smartphony příštího roku, ještě předtím však zřejmě uvede vylepšený aktuální Snapdragon 865+. Ten se dostane do letošních podzimních vlajkových lodí, které nejčastěji ponesou logo Samsungu.

I když se původně spekulovalo, že Qualcomm letos „pluskovou“ variantu Snapdragonu 865 nechystá, pravděpodobně došlo k přehodnocení situace. Alespoň to tvrdí obvykle dobře přesný informátor Ice Universe, podle něhož hodlá polovinu produkce těchto čipsetů uzmout pro vlastní potřeby Samsung. Snapdragon 865+ údajně najdeme v celé řadě Galaxy Note 20, v ohebných telefonech Galaxy Fold 2 a Z Flip 5G a také v tabletech řady Galaxy Tab S7.

But Samsung seems to have eaten half of the Snapdragon 865+ processor.

Note20 series

Tab S7 series

Fold 2

Z Flip 5G

Will use the Snapdragon 865+ processor

— Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2020