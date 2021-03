Chystá Apple náhradu za Lightning? Patent odhalil magnetický konektor

Za poslední dvě dekády došlo na poli konektorů k výraznému posunu. Od proprietárních řešení přes microUSB až k dnešnímu standardu v podobě USB-C se výrobci snažili sjednotit používaný standard a neustále ho vylepšovat. Apple nicméně vždy stál trochu stranou, aspoň pokud jde o iPhone. Současný Lightning nahradil před lety 30pinový konektor a od té doby se ho jablečné telefony drží jak klíště.

O tom, že Lightning už dnes nesplňuje nároky moderní doby, nejsou pochyby. Apple se nicméně změně Lightningu v iPhonech za USB-C brání zuby nehty, i když u jiných zařízení už výměnu provedl. Není se co divit – licenční poplatky, které inkasuje od výrobců příslušenství, jsou až příliš lákavým soustem.

Na stole Amerického patentového úřadu ale přistál nový patent z dílny Applu, který popisuje nový magnetický konektor schopný přenášet energii. Ten by Lightningu definitivně zlomil vaz. Z patentu lze vyčíst, že se tak trochu podobá MagSafe nabíječce z Macbooků a funguje čistě na magnetické bázi, což by napomohlo lepší voděodolnosti. Nový kabel by měl fungovat pouze pro nabíjení, nikoli pro přenos dat. To neusnadní práci servisním technikům.

O tom, kdy a jestli k výměně Lightningu za nový magnetický konektor dojde, můžeme jen spekulovat. Některé spekulace tvrdí, že „bezkonektorového“ iPhonu se dočkáme už tento rok, analytik Ming-Chi Kuo oponuje tím, že iPhone 13 Lightningem ještě disponovat bude. Vzhledem k tomu, že se Apple netají tím, že by se chtěl zbavit kabelů úplně, je to jen otázkou času.