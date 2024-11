Chcete vidět autonomní taxi Cybercab naživo? Budete mít možnost v těchto městech

V říjnu představila Tesla svou vizi budoucnosti osobní přepravy, autonomní taxi Cybercab

Futuristický vůz bez pedálů či volantu nyní přiveze do vybraných evropských lokalit

Tesla ukáže Cybercab například v Londýně či Paříži, zájemci z Česka to budou mít nejblíž do Berlína

Tesla představila minulý měsíc na akci „We, Robot“ v Los Angeles své první zcela autonomní vozidlo Tesla Cybercab. Jedná se o robotické taxi bez volantu i pedálů, vejdou se do něj dva cestující a dle miliardáře Muska by vůz měl být 10–20× bezpečnější než běžné vozy řízené lidmi. Tesla při představení uvedla, že produkce započne až v roce 2026. Možnost podívat se na futuristickou novinku však budou mít fanoušci v Evropě již letos.

Chcete vidět Cybercab? Vyrazte do Berlína!

Kalifornská automobilka tento týden oznámila, že svou vizi budoucnosti osobní přepravy přiveze ukázat do Evropy. Cybercab se bude vystavovat ve vybraných prodejnách Tesla ve Francii, Německu, Spojeném království, Nizozemsku, Švédsku a Norsku. Konkrétně v Londýně, Paříži a Berlíně by měl být k vidění již koncem listopadu až do 8. prosince.

Jak již zaznělo, prozatím bude Cybercab ve zmíněných zemích sloužit pouze jako výstavní kousek. Projet se v taxíku z budoucnosti tedy zatím Tesla neumožní. Společnost však i tak nabízí fanouškům poměrně zajímavý zážitek, a to možnost projížďky na autopilota v dalších modelech. Na webu Tesly stojí: „Připojte se k nám v prodejně Tesla Mall of Berlin a prohlédněte si naše první plně autonomní vozidlo na vlastní oči. Podívejte se na Cybercab a promluvte si s Tesla Advisors, abyste se dozvěděli více o budoucnosti autonomie. Nabízíme také zkušební jízdy s naší dostupnou flotilou a ‚vylepšeným autopilotem‘. Kapacita je omezená. Pro účast se přihlaste.“

Jak bylo uvedeno, událost se bude konat v Tesla Store, který je součástí obchodního centra Mall of Berlin, a to od od 22. listopadu do 8. prosince. Zájemci mají možnost se registrovat přímo na stránkách Tesly. Kromě výše zmíněných lokalit si později budou moci Cybercab prohlédnout i zájemci v Amsterdamu, Stockholmu a Oslu. Tam bude vůz k vidění zhruba od poloviny prosince až do konce roku.