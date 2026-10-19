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ChatGPT nyní umí nahlížet do záložek v prohlížeči, vyplní za vás i formuláře

Adam Homola
Adam Homola 19. 10. 7:30
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Prohlížeč ChatGPT Atlas od OpenAI
  • Karty si ChatGPT prohlédne po označení Chromu ve webové či desktopové aplikaci
  • Režim Work v nich umí odesílat zprávy, vyplňovat formuláře i stahovat soubory
  • Prohlížeč Atlas skončil v srpnu, jeho schopnosti se stěhují do rozšíření a aplikace

OpenAI rozšířil doplněk ChatGPT pro Chrome o práci s kartami, které už člověk má otevřené. Stačí ve webové nebo desktopové aplikaci ChatGPT označit Chrome a asistent si je prohlédne. Ukázkové video od OpenAI k tomu používá tři karty s pohovkami, které si někdo vybírá.

Od pohovek po zubaře

OpenAI jako vzorová zadání uvádí třeba vyplnění registračního formuláře podle podkladů k akci a před odesláním se asistent zastaví. Jiné zadání přenese dodavatele z několika karet do srovnávací tabulky s cenami, hlavními vlastnostmi a odkazy na zdroje. Z porovnání nabídek řemeslníků zase vzejde koncept e-mailu pro firmu, která se na domácí rekonstrukci hodí nejlépe.

Zubařské zadání počítá s tím, že ChatGPT před návštěvou nového zubaře vyplní otevřený formulář a termín zapíše do pracovního i osobního kalendáře. Aktualizovaný postranní panel nabízí plnou verzi ChatGPT včetně historie konverzací v režimech Chat i Work, aniž by bylo nutné opouštět aktuální stránku.

Work umí i klikat

ChatGPT Work navíc smí karty v Chromu ovládat. Firma jmenuje odesílání zpráv, vyplňování formulářů a stahování souborů, zvládne je i třídit a seskupovat. Podobně funguje auto browse, kterým Google vybavil Gemini v Chromu.

Rozšíření podle Internetového obchodu Chrome používá přes 7 milionů lidí, průměr 2,4 z 5 bodů z 915 hodnocení však nepůsobí jako ovace. Podle dokumentace OpenAI se ChatGPT ve výchozím nastavení ptá před prací s každým novým webem a o přístup k historii prohlížení žádá pokaždé znovu.

Kam zmizel Atlas

Atlas, vlastní prohlížeč OpenAI z října 2025, přestal fungovat 9. srpna 2026. Konec firma oznámila 9. července, lidem tak zbylo zhruba třicet dní na přesun dat. Záložky se podle nápovědy OpenAI nepřenášely automaticky, otevřené karty a historie prohlížení se nemusely přenést vůbec. Konverzace v ChatGPT zůstaly dostupné, protože se ukládají zvlášť.

Důvod OpenAI popisuje jako přesun schopností Atlasu do ChatGPT a Codexu. Firma navíc nechce, aby lidé zůstávali u zrušeného prohlížeče, který už nemusí dostávat bezpečnostní aktualizace. Vlastní prohlížeč byl tak pro OpenAI očividně spíše zajímavý experiment, než nějaký definitivní pilíř a dlouhodobý cíl. Ostatně Atlas nebyl jediný vedlejší projekt, který firma zrušila, skončil třeba generátor videa Sora.

Desktopová aplikace ChatGPT dostala vestavěný prohlížeč s více kartami, stahováním souborů a přihlašováním k účtům. Pro agenty pracující za člověka OpenAI navíc provozuje cloudový prohlížeč na svých serverech. Výrobce ChatGPT se tak s Atlasem rozloučil, schopnost klikat za člověka si ale nechal a nabízí ji i uvnitř Chromu, který patří Googlu.

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Autor článku Adam Homola
Adam Homola
Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.

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