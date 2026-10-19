ChatGPT nyní umí nahlížet do záložek v prohlížeči, vyplní za vás i formuláře

- Karty si ChatGPT prohlédne po označení Chromu ve webové či desktopové aplikaci
- Režim Work v nich umí odesílat zprávy, vyplňovat formuláře i stahovat soubory
- Prohlížeč Atlas skončil v srpnu, jeho schopnosti se stěhují do rozšíření a aplikace
OpenAI rozšířil doplněk ChatGPT pro Chrome o práci s kartami, které už člověk má otevřené. Stačí ve webové nebo desktopové aplikaci ChatGPT označit Chrome a asistent si je prohlédne. Ukázkové video od OpenAI k tomu používá tři karty s pohovkami, které si někdo vybírá.
Od pohovek po zubaře
OpenAI jako vzorová zadání uvádí třeba vyplnění registračního formuláře podle podkladů k akci a před odesláním se asistent zastaví. Jiné zadání přenese dodavatele z několika karet do srovnávací tabulky s cenami, hlavními vlastnostmi a odkazy na zdroje. Z porovnání nabídek řemeslníků zase vzejde koncept e-mailu pro firmu, která se na domácí rekonstrukci hodí nejlépe.
Zubařské zadání počítá s tím, že ChatGPT před návštěvou nového zubaře vyplní otevřený formulář a termín zapíše do pracovního i osobního kalendáře. Aktualizovaný postranní panel nabízí plnou verzi ChatGPT včetně historie konverzací v režimech Chat i Work, aniž by bylo nutné opouštět aktuální stránku.
Work umí i klikat
ChatGPT Work navíc smí karty v Chromu ovládat. Firma jmenuje odesílání zpráv, vyplňování formulářů a stahování souborů, zvládne je i třídit a seskupovat. Podobně funguje auto browse, kterým Google vybavil Gemini v Chromu.
Rozšíření podle Internetového obchodu Chrome používá přes 7 milionů lidí, průměr 2,4 z 5 bodů z 915 hodnocení však nepůsobí jako ovace. Podle dokumentace OpenAI se ChatGPT ve výchozím nastavení ptá před prací s každým novým webem a o přístup k historii prohlížení žádá pokaždé znovu.
Kam zmizel Atlas
Atlas, vlastní prohlížeč OpenAI z října 2025, přestal fungovat 9. srpna 2026. Konec firma oznámila 9. července, lidem tak zbylo zhruba třicet dní na přesun dat. Záložky se podle nápovědy OpenAI nepřenášely automaticky, otevřené karty a historie prohlížení se nemusely přenést vůbec. Konverzace v ChatGPT zůstaly dostupné, protože se ukládají zvlášť.
A few big upgrades for Chrome users today! We’re bringing the power of computer use to anyone who uses Chrome.
First up: ChatGPT can now use your tabs in Chrome to make answers more useful and get things done for you.
If you’re in Chat, it can look across your open tabs and… pic.twitter.com/c99ZSugDcI
— ChatGPT (@ChatGPT) October 15, 2026
Důvod OpenAI popisuje jako přesun schopností Atlasu do ChatGPT a Codexu. Firma navíc nechce, aby lidé zůstávali u zrušeného prohlížeče, který už nemusí dostávat bezpečnostní aktualizace. Vlastní prohlížeč byl tak pro OpenAI očividně spíše zajímavý experiment, než nějaký definitivní pilíř a dlouhodobý cíl. Ostatně Atlas nebyl jediný vedlejší projekt, který firma zrušila, skončil třeba generátor videa Sora.
Desktopová aplikace ChatGPT dostala vestavěný prohlížeč s více kartami, stahováním souborů a přihlašováním k účtům. Pro agenty pracující za člověka OpenAI navíc provozuje cloudový prohlížeč na svých serverech. Výrobce ChatGPT se tak s Atlasem rozloučil, schopnost klikat za člověka si ale nechal a nabízí ji i uvnitř Chromu, který patří Googlu.