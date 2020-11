Česká aplikace Fishsurfing chce spojit rybáře z celého světa [recenze]

Zajít si o víkendu jen tak na ryby patří k oblíbeným kratochvílím mnoha (především) mužů. Chvíle klidu a pohody, které jsou následně korunovány soubojem s přírodou a macatým úlovkem jsou něco, co se jen tak neomrzí. Ani tomuto koníčku se ale nevyhnul nástup moderních technologií – každý rybář – geek ve svém smartphonu ocení aplikaci Fishsurfing, které jsme se podívali na zoubek.

Nejsou malé ryby, jen malé cíle

Fishsurfing rozhodně nemá malé ambice – chce se stát největší sociální sítí pro rybáře na světě. K tomu jí má dopomoci primární funkce ve stylu Instagramu. Ostatně který rybář by se nechtěl pochlubit svým úlovkem celému světu. Hned na úvodní stránce můžete nejen sdílet své úlovky, ale pokochat se také úspěchy ostatních rybářů. Ambice aplikace jsou velké a nutno dodat, že nakročeno má velice slibně. Aktuálně má aplikace jen na Androidu přes 250 000 stažení.

Na výběr máte široké množství filtrů, které počítá s druhem rybaření (o některých druzích, jako například sexy rybaření, jsem neměl tušení), místem výlovu, hashtagy, druhem ryby či její velikosti. Oblíbené rybáře můžete rovnou sledovat, takže vám neunikne žádný jejich výlov. Pokud ale fotky nestačí, je k dispozici blog.

Ten si může každý rybář založit a psát na něj dle libosti. Ať vás tedy zajímá pozadí rybolovu z perspektivy amatérského rybáře z Polska, příběhy chyť a pusť plzeňských rybářů či soutěžní reportáže od rumunských rybářů, jistě si najdete to své. A pokud ne, můžete snadno přispět svou trochou do mlýna. Jestli nerozumíte cizím jazykům, nezoufejte – jedním kliknutím si můžete vše nechat přeložit, ať už blog či soukromý chat.

Potenciál aplikace je veliký

Zajímavou a užitečnou funkcí je mapa. Na té si kromě rybářských revírů můžete nechat zobrazit také soutěže, průvodce rybařením, rybářské bazary a prodejny či dokonce rovnou ubytování. Těch je alespoň na území České republiky poměrně dost, rozhodně tam ale nenajdete všechny. Například rybářská prodejna kousek od mého bydliště na mapě nebyla, stejně jako vesnice Baška, která je oblíbeným místem rybářů.

„To je stále v procesu, databáze každým dnem roste a bude hodně záležet na oslovených uživatelích, kteří ty dané obchody, revíry či ubytovaní mají. Věřím, že jakmile se Fishsurfing dostane díky propagaci do celé Evropy, určitě si nenechá žádný majitel ujít příležitost, vložit svůj rybářský business na naší mapu,“ okomentoval aktuální situaci ohledně rybářských prodejen Filip Domorád, zakladatel Fishsurfing.

Poměrně neobvyklou možností je najít si v aplikaci ubytování poblíž rybářských destinací. Jako náruživý rybář tak můžete vyrazit za hranice a objevovat nové rybníky snadno a rychle. To zahraničí zmiňuji úmyslně – nejbližší destinací, kde si můžete rezervovat rybářskou chatu, je Maďarsko.

Pakliže nejen rybaříte, ale vlastníte nějaký obchůdek s tematikou rybaření, i pro vás se aplikace Fishsurfing hodí. Založit si zde totiž můžete i firemní profil a propagovat své podnikání přímo u zákazníků.

Poměrně zajímavou funkcí jsou průvodci, kteří vám pomohou s rybařením klidně i na cizím rybníku. Nemusíte přitom umět cizí jazyk – veškerá komunikace se automaticky překládá. Automatický překlad má sice své mouchy, ale hlavní smysl pochopíte. Aplikace samotná je přeložena do 18 jazyků, nicméně překladač v průvodcích automaticky překládá do všech světových jazyků.

Fishsurfing ale není jen mobilní aplikace, ale k dispozici je také webové rozhraní. To je co do funkcionality identické s aplikací. Vzhled a ergonomie je na poměrně dobré úrovni a troufnu si říci, že webová verze s novým vzhledem mírně překonala mobilní aplikaci.

Aplikace je přehledná, webová verze prošla vylepšením

V případě aplikace je to jakž takž snesitelné, ale rozhodně vám bude trvat delší dobu, než se ve spoustě ikon a aktivních prvků zorientujete. Web ještě před pár dny nevypadal zrovna k světu, nicméně na začátku listopadu prošel výrazným redesignem. Webové rozhraní je moderní a oproti předchozí verzi se jedná o pořádný krok kupředu.

Stále ale některé funkce v České republice nevyužijete. Zklamáním je například neúplná mapa obchodů a rybářských destinací, která našince rozhodně nepotěší. Stejně jako některé vychytávky, které v České republice nejsou prozatím dostupné, jako je ubytování poblíž rybníků. S novou aktualizací je vidět, že vývojářům záleží jak na mobilní verzi, tak na té webové.

Každopádně se jedná o zajímavý počin, který by si žádný vášnivý rybář neměl nechat ujít. Pokud vývojáři zapracují na uživatelském rozhraní, lokalizaci a funkcích, bude se jednat o nepostradatelného pomocníka každého rybáře. Už nyní ale Fishsurfing vypadá jako neobvyklý nápad, který v současnosti nemá příliš konkurence.