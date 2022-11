Češi, kde vám hrozí největší nebezpečí? Policie spustila interaktivní mapu

Ačkoli platí Česko za relativně bezpečnou zemi, kriminalita se nám rozhodně nevyhýbá. I proto představilo Ministerstvo vnitra novou mapu kriminality, ve které lze zjistit počet trestných činů a přestupů, včetně případného dopadení pachatele. V interaktivní mapě mohou jak jednotlivci, tak obce snadno a rychle zjistit, na kterém místě se páchá nejvíce nahlášené trestné činnosti.

„Splácíme pomyslný dluh k veřejnosti v poskytování informací, zároveň jsou on-line mapy také dobrý nástroj pro predikci a prevenci kriminality,“ řekl při představení map policejní prezident Martin Vondrášek. Mimo mapy pro veřejnost disponuje celý projekt i dalšími úrovněmi – podrobnější data včetně konkrétní polohy a detailů mají k dispozici ověření uživatelé z řad městské policie a lokálních manažerů proti kriminalitě a komplexní prediktivní mapy pro nastavení vhodného systému prevence má k dispozici Ministerstvo vnitra.

Celý projekt běžel až do letošního října ve zkušebním provozu ve vybraných lokalitách, avšak nyní se do něj mohou zapojit všechny obce v Česku. Na interaktivních mapách je zaznamenáno přibližně 14 milionů trestných činů a přestupků od roku 2013, nicméně ani tento počet nepokrývá veškerou kriminalitu – chybí kupříkladu hospodářská trestná činnost bez jasného umístění či mravnostní delikty týkající se dětí a mladistvých. V letošním roce se v období od ledna do září stalo takřka 140 000 trestných činů, což je oproti loňskému roku za stejné období nárůst přibližně o 24 tisíc protiprávních skutků.