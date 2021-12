CES v Las Vegas v ohrožení? Z veletrhu se odhlašují velká jména

A je to tady zase. Když už jsme mysleli, že se svět vrací do normálu a že příští rok bude plný zajímavých technologických konferencí s fyzickou účastí novinářů a fanoušků, ozvala se nová mutace nemoci COVID-19, aby tyto plány překazila. Aktuálně je v ohrožení lednový veletrh CES.

Veletrh CES by se měl odehrát tradičně v Las Vegas mezi 5. a 8. lednem příštího roku. Alespoň takový je dosavadní plán, ovšem v posledních dnech se v něm začínají objevovat velké trhliny. Ze strachu z mutace Omicron se z veletrhu postupně odhlašují velké značky, mezi nimi například Google, Meta, Amazon, Lenovo, Twitter, Intel, TikTok nebo hlavní sponzor akce operátor T-Mobile. Důvod všech odhlášených je stejný – obavy z bezpečnosti svých zaměstnanců i návštěvníků akce. Všechny zmíněné firmy zrušily na veletrhu svoji osobní účast, ovšem je možné, že narychlo uspořádají online obdoby svých plánovaných akcí.

While this is a change in plans, we are excited for you all to see our latest technology launching as scheduled on January 4th and January 5th.

— Lenovo Stories & News (@LenovoNews) December 23, 2021